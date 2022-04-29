Nilüfer Spor Şenlikleri heyecan dolu dizgin

Nilüfer 20. Uluslararası Spor Şenlikleri’ne katılan yüzlerce öğrenci farklı branşlarda yeteneklerini sergiliyor. Öğrenciler müsabakalarda dereceye girebilmek için mücadele ederken, genç sporcular yetenekleriyle gelecek adına umut veriyor.

Nilüfer’de öğrencileri bir ay boyunca sporun farklı branşlarıyla buluşturan Nilüfer 20. Uluslararası Spor Şenlikleri, eskrim, futbol, voleybol, basketbol, atletizm ve badminton müsabakaları ile devam etti. 41 okuldan 615 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen ve 2 gün süren futbol küçükler kategorisi, heyecanlı maçlara sahne oldu. Final maçı golsüz beraberlikle sonuçlanınca şampiyon, penaltı atışları sonucunda Özel Uğur Okulları oldu. Sadettin Türkün Ortaokulu ikinci, Özlüce Aziz Sancar Ortaokulu da üçüncü oldu.

Üç gün boyunca devam eden 44 okuldan 352 öğrencinin katıldığı voleybol küçükler kategorisindeki maçlarda da dereceye girenler de belli oldu. Küçük erkeklerde Koç Ortaokulu birinci, Doğanköy Ortaokulu ikinci, Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Hakan Tan Ortaokulu üçüncü oldu. Küçük Kızlar B kategorisinde Vahide Aktuğ Ortaokulu birinci, Doğanköy Ortaokulu ikinci Şehitler Ortaokulu ise üçüncülüğü elde etti. A kategorisinde de Özel Şahinkaya Okulları birinci, Koç Ortaokulu ikinci, Sadettin Türkün Ortaokulu üçüncü oldu.

68 okul ve 272 öğrencinin katıldığı Badminton Minik Kız ve Minik Erkek kategorilerinin her ikisinde de Özel Yönder Koleji birinci oldu. Küçük Kızlarda Özel Cebir Okulları, Küçük Erkelerde ise Özel 22. Yüzyıl Okulları birincilik kürsüsüne çıktı.

Spor şenliklerinde haftanın son gününde atletizmde uzun atlama, gülle atma, 4x100 metre bayrak ve 800 metre koşuları gerçekleştirildi. Uludağ Üniversitesi atletizm pistinde, bireysel ve takım olmak üzere farklı kategorilerde düzenlenen yarışlara Nilüfer’deki yaklaşık 40 okuldan 600’ü aşkın öğrenci katıldı.

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