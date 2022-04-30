Bursa'da jandarmadan 600 güvenlik görevlisine eğitim

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Bursa il jandarma komutanlığı tarafından Genel Kolluk ve Özel Kolluğun iş birliği ve entegrasyonunu sağlayan KAAN projesi çerçevesinde güvenlik görevlilerine eğitim verildi.

İl jandarma komutanlığı personeli tarafından Uludağ üniversitesinde, 600 güvenlik görevlisine Genel Kolluk ve Özel Kolluğun iş birliği ve entegrasyonunu sağlayan KAAN projesi çerçevesinde eğitim verildi.

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