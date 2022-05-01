Terminalde bayram yoğunluğu yaşanıyor

Bursa terminalinde Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla hareketlilik başladı. Kimi doğduğu büyüdüğü memlekete giderken, kimi ise sahil kentlerine doğru yola çıktı.

Bayramı tatilini 2 yıldır bulunduğu şehirlerde geçiren vatandaşlar, kısıtlamaların rahatlatılmasıyla terminallere akın etti. Evde oturarak geçirmeyi düşünmeyen yaşlısından gencine herkes, ya memleketine ya da kısa da olsa bir tatil için sakin bir kasabaya doğru hareket etti. Geçtiğimiz yıllara göre Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bayram öncesi firmalar yoğunluğu karşılayabilmek için ek seferler koydu.

Bursa'dan hareket eden bir otobüsteki bilet fiyatları ise dikkat çekti. İstanbul'a en uygun 169 liraya bilet bulunurken, doğu illeri ise ailecek gidilecek ziyaretlerde düşündürüyor. 350 liradan başlayan biletler, 450 550 liraya kadar çıkıyor.

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