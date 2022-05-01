Bursa'da selatin camileri son teravih namazında doldu taştı

Ramazan ayı ile başlayan teravih namazları dün gece kılınan son teravih ile tamamlandı.

Bursa'da binlerce vatandaş son teravih namazı için camilere akın etti. Osmanlı İmparatorluğunun ilk selatin camileri Ulucami ve Yeşil Camii de son teravih namazında doldu taştı. 5 bin kişilik Ulucami içerisinde yer kalmayınca vatandaşlar teravih namazını cami çevresinde seccade sererek buralarda eda etti. Büyük bir huşu içerisinde kılınan namazın ardından bütün İslam alemi ve Müslümanların huzurlu ve hayırlı bir bayram geçirmeleri için dualar edildi.

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