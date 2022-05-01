İnegölspor-Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü: 2-3

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-

STAT: İnegöl

HAKEMLER: Batuhan Gültek, Mehmet Sıraç Akpınar, Burak Sami Şad

İNEGÖLSPOR: Sercan Çobanoğlu, Serhat Emirler, İbrahim Sürgülü, Emir Özsoy (Dk.61 Fatih Cerlek), Furkan Özyapı, Bünyamin Yavaşoğlu(Dk.46 Serkan Sözmen), Yunus Emre Duyan, Kadir Salih (Dk.72 Bahadır Taşdelen), Aykut Uluç (Dk.72 Yılmaz Can Taşkıran), Ersel Aslıyüksek (Dk.29 Gülhan Üreyen), Yusuf Özdemir

SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ: Onur Tekin, İsmet Kavuştu, Uğur Adem Gezer, Miraç Acer, Barış Gök, Barış Sağır, Fatih Somuncu, Ogün Özçiçek (Dk.66 Oktay Aydın), Emrah Tacir (Dk.66 Kubilay Akyüz), Mehmet Özdıraz (Dk.88 Uğur Can), Hamza Küçükköylü (Dk.90 Mete Yıldız)

GOLLER: Dk.35 İbrahim Sürgülü, Dk.53 Serhat Emirler (İnegölspor) Dk.24 Hamza Küçükköylü, Dk.58-71(Penaltı) Mehmet Özdıraz (Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü)

SARI KARTLAR: Dk.61 Aykut Uluç, Dk.71 İbrahim Sürgülü (İnegölspor) Dk.54 Fatih Somuncu, Dk.84 Oktay Aydın, Dk.90 Barış Gök (Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta İnegölspor, Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü´ne 3-2 mağlup oldu.

24'üncü dakikada gelişen Van atağında ceza sahası çizgisinde topla buluşan Hamza'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

35'inci dakikada İnegölspor'un kullandığı köşe vuruşunda topun başına geçen Furkan'ın ortasına iyi yükselen İbrahim'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

53'üncü dakikada gelişen İnegölspor atağında Serkan'ın ceza sahasına ortasına yükselen Serhat'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

58'inci dakika gelişen Van atağında ceza sahasına atılan topla buluşan Mehmet'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

71'inci dakikada İnegölspor´lu İbrahim'in elle müdahalesi sonucu mücadelenin hakemi Batuhan Gültek penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mehmet'in vuruşunda kaleci Sercan meşin yuvarlağ oyun alanına çeldi. Dönen topla buluşan Mehmet'in vuruşunda top ağlara gitti: 2-3.

DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-05-01 20:28:18



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