Köpeğin saldırdığı 7 yaşındaki Ercan yaralandı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hurdacının bahçesinde bulunan köpeğin saldırdığı 7 yaşındaki Ercan D., yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk tedaviye alındı.

İnegöl'de, Orhaniye Mahallesi'nde topladıkları malzemeleri satmak için hurdacıya getiren ailenin yanında bulunan çocukları Ercan D.'ye, bahçede bulunan köpek saldırdı. Ailesinin köpeğin saldırısından güçlükle kurtardıkları çocuğa ilk müdahale, haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Daha sonra hastaneye kaldırılan Ercan D., tedaviye alındı. Vücudunun birçok yerinde yara izi olan çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Yaralanan çocuğun ailesi hurdacıdan şikayetçi oldu, soruşturma başlatıldı. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-05-02 13:45:35



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