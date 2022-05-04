Frutti Extra Bursaspor EuroCup'da finale yükseldi, Teksas coşkuyla kutladı

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Frutti Extra Bursaspor, EuroCup yarı finalinde deplasmanda rakibi Morabanc Andorra’yı yenerek finale yükseldi. Bursaspor'un taraftar grubu Teksas, Frutti Extra Bursaspor'un finale yükselmesini coşkuyla kutladı.

Frutti Extra Bursaspor, EuroCup yarı finalinde deplasmanda rakibi Morabanc Andorra’yı 8568 mağlup ederek finale yükseldi. Teksas ise finale çıkmanın sevincini meşalelerle yakarak coşkuyla kutladı.

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