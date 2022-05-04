Frutti Extra Bursaspor'a coşkulu karşılama

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)EUROCUP yarı finalinde Andora Prensliği takımı Morabanc Andorra´yı deplasmanda 85-68 yenerek finale yükselen Frutti Extra Bursaspor, yurda döndü. Bursasporlu taraftarlar, Barış Spor Salonu Tesisleri´nde yeşil-beyazlı takımı coşkulu şekilde karşıladı.
EuroCup yarı finalinde Andora Prensliği takımı Morabanc Andorra´yı Andorra la Vella kentinde 85-68 yenerek finale yükselen Frutti Extra Bursaspor, Bursa´ya döndü. Akşam saatlerinde Barış Spor Salonu Tesisleri'ne gelen Bursasporlu taraftarlar, takımı taşıyan otobüsü beklemeye başladı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı tesis önünde ve çevresinde bir araya gelen yeşil-beyazlı taraftarlar; meşaleler yakıp, tezahüratlarla galibiyeti kutladı. Takım otobüsünün önünü keserek sevgi gösterilerinde bulunan taraftarlar, Frutti Extra Bursaspor´un tesislere girmesinin ardından da uzun süre tesis önünde tezahüratlarını sürdürdü.(DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Taraftarın karşılama görüntüleriDHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2022-05-04 22:51:59
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