Bursa'daki otobüs kazasında ölen yolcu ve yaralıların kimlikleri belli oldu Bursa'da hafriyat kamyonu yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü 6 yaralı

Bursa'da otobanda hafriyat yüklü kamyon yolcu otobüsüne arkadan çarptı, kazada bir kişi hayatını kaybetti, 6 yolcu da yaralandı

Alınan bilgiye göre, kaza 16.00 sıralarında Bursa Ankara otobanı Demirtaş Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. Seyit Ali A. idaresindeki 16 JZD plakalı hafriyat kamyonu Ankara istikametine seyir halindeyken önündeki Barış K. yönetimindeki 24 ZSZ plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Otobüsün arka kısmında bulunan yolcu Emirhan Ş. olay yerinde hayatını kaybetti, Sinan E. Nihat E. Yakup T. Melike K. Mahmud K. ve kamyon sürücüsü Seyit Ali A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. .

Ekiplerin kazayla ilgili soruşturması sürüyor

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