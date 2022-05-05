Bursaspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını çift kale maç yaparak sürdürdü

Ümraniyespor maçı hazırlıklarını devam eden Bursaspor’da futbolcuların hırslı görüntüsü dikkat çekiyor. Yeşilbeyazlı takım bugünkü çalışmada geniş alanda çift kale maç yaptı.

Spor Toto 1. Lig’in 36. haftasında sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşilbeyazlı takım son bölümde geniş alanda çift kale maç yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

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