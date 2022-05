Bursa’da 600 yıllık Erguvan Bayramı yaşatılıyor

Bahar aylarını müjdeleyen, huzur ve kardeşliğin sembolü olarak kabul edilen 600 yıllık Erguvan Bayramı geleneği Bursa Yıldırım’da yeniden yaşatılıyor. Bursa Valiliğinin desteklediği, Yıldırım Belediyesi tarafından organize edilen tarihi gelenek ‘Emir Sultan Anma ve Erguvan Bayramı’ etkinliği mehteran konserleri, geleneksel sanatlar ebru, hat ile ahşap yakma performansları, söyleşiler ve müzik dinletileriyle başladı.

Yıldırım Belediyesi, Bursa’nın simgesi ve baharın müjdeleyicisi olan ‘Erguvan Ağaçları’nı ilçenin dört bir yanında toprakla buluştururken düzenlediği Emir Sultan’ı anma ve Erguvan Bayramı programı ile 600 yıllık geleneği yaşatıyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Erguvan Bayramı 600 yıllık bir geleneğimiz. İnşallah uzun bir aradan sonra her yıl Erguvan Bayramı’nı kutlayıp Emir Sultan Hazretleri’ni anacağız” dedi.

Yıldırım Belediyesi, 14’üncü yüzyıldan itibaren Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid’in damadı Bursa erenlerinden Emir Sultan’ın her yıl erguvan açma mevsiminde Bursa’da, tüm ülke coğrafyasından gelen sevenleriyle buluşmasından dolayı yaptığı Erguvan Bayramı geleneğini ilçede yaşatıyor. Yıldırım Belediyesi’nin Emir Sultan’ı anmak ve 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’nın değerlerini yaşatmak adına düzenlediği ‘Emir Sultanı Anma ve Erguvan Bayramı’ etkinliklerine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, Yıldırım Kaymakamı Adem Yazıcı ve vatandaşlar katıldı. 3 gün sürecek Erguvan Bayramı kutlamaları çerçevesinde akademisyenler Erguvan Sohbetleri ile katılımcıları bilgilendirecek olup şiirler ve müzik konserleri ile vatandaşlara unutamayacakları bir bayram yaşatacak. Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bursa’nın tarih, kültür ve manevi kimliğinde çok önemli bir yere sahip olan Emir Sultan Hazretleri’ni ve onunla özdeşleşen ‘Erguvan Bayramı’nı Yıldırım’da yaşatıyoruz. Zira Erguvan Bayramı Yıldırım’ın kültürü ve manevi kimliğinin önemli bir parçasıdır.600 yıllık geleneğimiz olan Erguvan Bayramı’nı inşallah bundan sonra her yıl geleneksel olarak kutlayacağız ve Emir Sultan Hazretleri’ni anacağız” dedi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, “Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Bursa için ‘ruhaniyetli şehir’ tabirini kullanır. Emir Sultan Hazretleri’nin ocağı talebeye okul, halka sohbet salonu, âlimlere ilmi tartışma yeri, sultanlara ve komutanlara ziyaretgâh olmuştur. Devrin entelektüel tabakası ile halk burada kaynaştırılmıştır. 600 yılı aşkın süredir Emir Sultan Hazretleri ve gönül dostları Erguvan Bayramı’nda birleşmişlerdir. Bu yüzden Erguvan Bayramı geçmişten geleceğe önemli bir kültür mirasıdır” diye konuştu.

