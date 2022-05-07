Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki cam yüklü TIR'da, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İnegöl'ün Mezitler Boğazı Bölgesi'nde, Eskişehir'den Bursa'ya seyir halinde olan Ahmet Emek (40) yönetimindeki 42 AFA 452 plakalı cam yüklü TIR'ın dorsesinde yangın başladı. Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına park edip, İnegöl itfaiyesine bildirdi. Bu sırada alevler, büyüyüp aracı sardı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. TIR yanarken, camlar ise kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-05-07 14:12:38
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