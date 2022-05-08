Bakan Soylu, Şehit Talha Bahadır'ın ailesini ziyaret etti (2)



KARABURUN'UN NİŞAN TÖRENİNE KATILDI

Yalova'da, şehit Teğmen Talha Bahadır'ın evine taziye ziyaretinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kara yoluyla Bursa'ya geldi. Bakan Soylu, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Koruma Dairesi'nde görev yapan Komiser Samet Ateş ile haziran ayında evlenecek olan AK Parti 26. Dönem Bursa Milletvekili olan Bennur Karaburun'un nişan törenine katıldı. Soylu'ya AK Parti Bursa Milletvekilleri Zafer Işık, Refik Özen, Emine Yavuz Gözgeç, Vildan Yılmaz Gürel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Faruk Çelik de eşlik etti. Basın mensuplarının alınmadığı nişan töreninde yaklaşık bir saat kalan Soylu, daha sonra Ankara'ya hareket etti,

Bennur Karaburun ve Samet Ateş, 2013 yılında Bursa'da çekilen fotoğraf karesiyle ülke gündeminde yer aldı. O dönem üniversite öğrencisi olan Samet Ateş, engelli arabasıyla yağmur altında kalan arkadaşı Bennur Karaburun'a şemsiye tutmuştu. Bu fotoğraf karesinin ardından Karaburun, 26'ncı dönemde AK Parti'nin Bursa milletvekili olarak siyasete atılmış, Ateş de yakın koruması olmuştu. (DHA)FOTOĞRAF

Haber: Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2022-05-08 17:15:41



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