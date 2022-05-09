Nilüfer’de baharın gelişi coşkuyla kutlandı

Nilüfer Belediyesi’nin bu yıl 10’uncusunu gerçekleştirdiği Görükle Hıdırellez Şenliği’nde baharın gelişini coşku içinde kutlandı. Hıdırellez ateşinin yakılıp halayların çekildiği şenliğin finalinde sevilen sanatçılar sahne aldı.

Nilüfer’de baharın ve bereketin müjdecisi hıdırellez, büyük bir coşku içinde kutlandı. Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği ve geleneksel hale gelen 10. Görükle Hıdırellez Şenliği, pandemi döneminin ardından bu yıl da geniş katılımla gerçekleşti. Görükle Meydanı’nda toplanan kalabalık grup, davulzurna eşliğinde dakikalarca halay çekti. Şenliğe katılanlar daha sonra, Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası ve Nilüfer Halk Dansları Topluluğu’nun hareketli müzik ve dansları eşliğinde, şenlik alanı olan Motormeşeler Parkı’na yürüdü. Şenlik ateşinin yakıldığı, dev salıncağın kurulduğu, ağaçların rengârenk süslendiği şenlik alanını dolduranlar, düzenlenen etkinliklerle doyasıya eğlendi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, hıdırellez ateşinden atlayarak, şenliğin sembolü haline gelen dev salıncakta sallandı.

Şenliğin açılış konuşmasını yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Hıdırellez, mevsimlerin en güzeline merhaba demek. Doğanın yeniden uyanışı demek. Baharı kucaklamak demek. Bizim kültürümüzde Hıdırellez’e dair çeşitli rivayetler var. Kurak topraklarda çiçekler açtırdığına, başı sıkışanlara yardım ettiğine inanılan Hızır ile denizlerde bereket dağıttığına inanılan İlyas, her yıl 5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gecede bir kıyıda buluşup dilekleri yerine getirir, dünyaya bereket dağıtırmış. Bu buluşmayla doğa yeniden uyanır, hayat yeniden başlarmış. Rengarenk ritüellerin eşlik ettiği Hıdırellez bir bahar bayramıdır” dedi.

Herkesin bahar bayramını kutlayan Başkan Erdem, hıdırellezin herkesin hayatına her anlamda bahar getirmesini diledi. Başkan Erdem, “Pandemiyle yaşadığımız kasvetin ve ekonomik krizle boğulduğumuz bu endişe ve karamsarlık ikliminin dağılmasını diliyorum. Artık yüzümüz gülsün, gönüllerimizde yeni başlangıçların umut çiçekleri açsın istiyorum. Hıdırellezin, açlıkla ve savaşla burun buruna yaşayan coğrafyalara bolluk bereket, barış ve huzur getirmesini diliyorum. Gül ağaçlarına asılan, suya fısıldanan bütün dilekler kabul olsun, bahar bereketiyle gelsin” diye konuştu.

10. Görükle Hıdırellez Şenliği’nin finalinde, Bursalılar sevilen sanatçıların söylediği şarkılarla doyasıya eğlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.