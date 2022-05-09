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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım'da Eguvan coşkusu yaşandı

İHA

Yıldırım'da Eguvan coşkusu yaşandı

Yıldırım Belediyesi, Bursa'da baharı müjdeleyen, bereket, huzur ve kardeşliğin sembolü olarak kabul edilen 600 yıllık Erguvan Bayramı geleneğini Emir Sultan Meydanı’nda 3 gün boyunca düzenlediği ‘Emir Sultanı Anma ve Erguvan Bayramı’ etkinlikleriyle yaşattı.
Yıldırım Belediyesi, 14’üncü yüzyıldan itibaren Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid’in damadı Bursa erenlerinden Emir Sultan’ın her yıl erguvan açma mevsiminde Bursa’da, tüm ülke coğrafyasından gelen sevenleriyle buluşmasından dolayı yaptığı Erguvan Bayramı geleneğini ilçede yaşattı. Yıldırım Belediyesi’nin Emir Sultan’ı anmak ve 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’nın değerlerini yaşatmak adına düzenlediği ‘Emir Sultanı Anma ve Erguvan Bayramı kutlamaları çerçevesinde Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Prof. Dr. Hüseyin Algül, Prof. Dr. Mustafa Kara, Dr. Mustafa Baki Efe, Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan Erguvan Sohbetleri ile katılımcıları bilgilendirdi ve Dursun Ali Erzincanlı şiirleriyle; Mehmet Öncel, Ahmet Şahin ve orkestrası sufi müzikleriyle Yıldırımlılara unutulmaz bir bayram yaşattı.
Emin Sultan Hazretleri’nin her yıl erguvan döneminde, medeniyet coğrafyamızın dört bir yanından gelen sevenleriyle buluşması ile başlayan erguvan faslının, O’nun vefatının ardından da sevenleri tarafından yüzyıllar boyunca devam ettirilmiş bir gelenek olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bursa’nın tarih, kültür ve manevi kimliğinde çok önemli bir yere sahip olan Emir Sultan Hazretleri’ni ve onunla özdeşleşen ‘Erguvan Bayramı’nı uzun bir aradan sonra Yıldırım’da yeniden yaşatmanın mutluluğu içerisindeyiz. Erguvan Bayramı Yıldırım’ın kültürü ve manevi kimliğinin önemli bir parçasıdır. Nasıl ki Yeşil Cami olmadan, Emir Sultan Hazretleri’nin türbe ve camisi olmadan Yıldırım düşünülemezse erguvan faslı olmadan da Yıldırım eksik kalacaktır. İnşallah bundan sonra her yıl geleneksel olarak ‘Erguvan Faslı’nı kutlayacak ve Emir Sultan Hazretleri’ni anacağız” dedi.
600 yıllık Erguvan Bayramı geleneği Yıldırım’da yaşatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür eden AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, “Tarihin esintilerini yaşadığımız bir vasattayız. Hocalarımızın riyasetinde 600 yıl önce Erguvan Bayramı nasıl idrak ediliyorsa bizde öyle istifade ettik. Ahmet Hamdi Tanpınar, ‘Eğer bir çiçek adına bayram kutlanacak olsa o erguvandır’ diye ifade etmiştir. Erguvan Bayramı’nın yüzyıllardır kutlandığı mekân Bursa’dır ve Bursa Emir Sultan Hazretleri’nin makamıdır. Bu organizasyona ev sahipliği yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür ediyorum” diye konuştu. Öte yandan geleneklerimizi korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak en önemli vazifelerimizdendir diyen Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik, “Erguvan Bayramı geleneğinin yaşatılması ve sürdürülmesi çerçevesinde emekler sarf eden Yıldırım Belediyemize ve Başkanımız Oktay Yılmaz’a katkıları için teşekkür ediyorum. Erguvan Bayramı’nın günümüzde de aynı tesiri uyandırmasını temenni ediyorum” sözlerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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