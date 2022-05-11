Öğrencilerini ormanda gezdirip ders veriyor Bu öğretmenin öğrencileri çok şanslı

Bursa'da ilkokul öğretmeni, öğrencilerini ormana götürerek onlara doğa ile iç içe ağaçların altında ders veriyor.

Bursa'da IQ'su 130 ve üzerinde olan öğrencilerin kabul edildiği Halil İnalcık Bilim Sanat Merkezindeki Sınıf Öğretmeni Murat Doğan, haftada bir gün gruplara ayırdığı öğrencilerini doğaya çıkartarak onlara ormanların ve yeşilliklerin içiresinde ders veriyor. Ellerinde doğada yetişen tüm bitkilerin kitabı olan öğretmen, doğada karşılaştıkları bitki örtüsünü öğrencilerinin doğal ortamında tanıyıp onlar hakkında bilgi sahibi olmasını sağlıyor. Doğal ortamda ders çalışmaktan ve doğayı öğrenmekten ise öğrenciler büyük keyif alıyor.

Çocukların doğayla bağlantı kurmaları için bu dersleri verdiklerini ifade eden Sınıf Öğretmeni Murat Doğan, "Biz okulumuzda doğa ve bilim diye bir atölye açtık. Bizde eğitim gören çocuklar IQ'su 130 ve üstü zekaya sahip öğrenciler. Her hafta 1 gün çocuklarımızı ormana çıkartıp onlara doğayı tanıyoruz. Çocuklar bu derste kitapta gördükleri çiçekleri ve bitki örtüsünü birebir inceleyip bilgi sahibi oluyor. Burada doğada gördükleri hayvanları da görüp onlar hakkında araştırma yapıyorlar. Çocuklar doğada mevsimleri yaşayarak öğreniyor" dedi.

Doğada eğitim almanın çok keyifli olduğunu belirten öğrenciler ise, "Öğretmenimizle doğada yürüyüş yapıp burada kitaplardan gördüğümüz bitki ve hayvanları canlı olarak inceleme fırsatı buluyoruz. Bu dersler sayesinde doğayı yakından tanıma fırsatımız oluyor" şeklinde konuştu.

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