Bursa'dan milli takıma 3 transfer

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İnegöl Belediye Spor Kulübü Spor Tırmanış branşı sporcuları Sefa Yaman, Bilal Eltutan ve Nazlı Su Başkurt milli takıma seçildi.

İnegöl Belediye Spor Kulübü sporcuları gösterdikleri başarılarla göz dolduruyor. Spor Tırmanış branşı sporcuları Sefa Yaman, Bilal Eltutan ve Nazlı Su Başkurt, 20212022 sezonunda bölge ve Türkiye şampiyonalarında elde ettikleri başarılar ile milli takım aday kamplarına çağırılmıştı. Aday kadroda başarılarını ispatlayan İnegöllü sporcular, milli takıma seçildi. 3 başarılı sporcu, 2122 Mayıs 2022 tarihinde Türkiye Aydın Efeler Belediyesi Tırmanış duvarında yapılacak olan Spor Tırmanış Küçükler, Gençler ve Büyükler Lider Balkan Şampiyonasında ülkemizi temsilen mücadele edecek.

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