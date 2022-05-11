Bursa'da AVM'deki mağazanın tavanı çöktü; enkazda arama yapılıyor (3)



VALİ VE BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Bursa´daki bir alışveriş merkezinde bulunan zincir giyim mağazasının tavanının bir kısmının çökmesiyle ilgili Vali Yakup Canbolat açıklama yaptı. 'Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi' kapsamında AVM´ye bağlı olan bir binada yıkım çalışmalarının başlatıldığını hatırlatan Vali Canbolat, "Bu bina AVM´nin bir parçası. Buranın yıkımı Zafer Plaza yönetimine ait. Yıkımı onlar gerçekleştiriyor. Bu binanın yıkımı sırasında bu tavanın çöktüğü belirtiliyor" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yaptığı açıklamada, "Tarihi Hanlar Bölgesi´nde yani tarihin ortaya çıkarılması adına bölge lüzumsuz yapılardan ya da fonksiyonu eskimiş yapılardan ayıklanıyordu. Bu noktada da AVM´nin ek binası olarak kullanılan binanın çalışması AVM yönetimi tarafından yapılan bir çalışmadır. Bu sırada oluşmuş bir göçme. Herhangi bir can kaybı veya bir yaralanma söz konusu değil. Üst taraftaki çalışmanın etkisi olabilir, farklı bir şey olabilir. Yıktığımız bölge içerisinde de değil bu. Sadece üst kısmında yapılan bir çalışma alttaki, eksi 2´nci kattaki mağazayı etkiliyor. Bu yapılacak fizibilite ile ortaya çıkacak bir şey ama ben AVM´nin kalan kısmını etkileyecek bir onu olacağını zannetmiyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan mağazanın tavanının çökmesine neden olduğu iddia edilen yıkım çalışmalarının sürdüğü bina da havadan görüntülendi. (DHA)

Muammer İRTEM-Nevruz İLİMDAROĞLU-Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Nevruz İLİMDAROĞLU-Semih ŞAHİN

2022-05-11 16:37:21



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