Frutti Extra Bursaspor´un final maçı dev ekranlardan izlendi

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Muammer İRTEM-Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)-Frutti Extra Bursaspor'un ULEB Avrupa Kupası Finali'nde İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna'ya 80-67 mağlup olarak turnuvayı ikincilikle tamamladığı mücadeleyi, Bursa'da binlerce taraftar meydanlara kurulan dev ekranlarda izledi.

Frutti Extra Bursaspor, ULEB Avrupa Kupası Finali'nde İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ile deplasmanda karşılaştı. İstediği oyunu parkeye yansıtamayan yeşil beyazlı ekip, 80-67 mağlup oldu. Kentte on binlerce taraftar, maçı 10 farklı noktada kurulan dev ekranlarda takip etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndaki eski hastane alanında maçı takip eden binlerce taraftar, zaman zaman sevinip, üzüldü. Maçın bitiş düğününün ardından taraftarlar alandan ayrıldı.(DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Basketbol maçının izlendiği alandan görüntüler

-Taraftarların meşale yakması

-Taraftarların tezahüratları

-Maçı izlemeleri

-DetaylarDHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Mehmet İNAN

2022-05-12 00:20:33



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