Sertab Erener’den muhteşem konser

Yıldızlı Konser Akşamları dahilinde Bursa Açıkhava Tiyatrosu’nda Bursalı sevenleri ile bir araya gelen ünlü sanatçı Sertab Erener, unutulmaz bir geceye imza attı. Bursalı müzikseverler, ünlü sanatçının her şarkısına eşlik etmesiyle Bursa Açıkhava Tiyatrosu adeta ‘Açıkhava Korosu’na dönüştü.

Türkiye’nin ünlü pop müzik sanatçılarından biri olan Sertab Erener, ‘Yıldızlı Konser Akşamları’ dahilinde Bursa Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı.

‘Aç Sesini’ şarkısı ile konserine start verdi. Şarkı arasında seyircileri selamlayan ünlü sanatçı Sertab Erener; “Ne güzel sizi görmek. Ben Türkiye’nin her yerini gezdim diyebilirim, 30 yıldır buralardayım. Ama bazı şehirlerin hep daimi güzel enerjileri oluyor. Bazı yerler her zaman çok iyi oluyor. Bunlardan biri Bursa. Hemen böyle ısındık, çok güzel değil mi bu? Çok teşekkürler.’ dedi.

Geçmişten günümüze sevilen şarkılarını seslendiren Sertab Erener’e Bursa Açıkhava Tiyatrosu’nu dolduran binlerce Bursalı müziksever eşlik etti.

Ünlü sanatçı 2003 Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye’yi temsil ederek ülkemize ilk birinciliği kazandıran ‘Everyway That I Can’ şarkısını seslendirdiği esnada bir hayranının telefonu uzatmasıyla birlikte sahneden video çeken Erener, coşkuyu zirveye taşıdı.

Kapanışı dillere pelesenk olan ‘Yalnızlık Senfonisi’ şarkısını seyirciler ile birlikte seslendirerek gerçekleştiren Sertab Erener, Bursalılara unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı.

