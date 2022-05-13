Bir kişinin prostat kanserine yakalanma riski yüzde 20

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bir kişinin prostat kanserine yakalanma riski yüzde 20

İHA

Bir kişinin prostat kanserine yakalanma riski yüzde 20

Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Şahan, bir erkeğin hayat boyu prostat kanserine yakalanma riski yüzde 20 civarında olduğunu söyledi.
Kanser, kalp rahatsızlıklarından sonra dünyada en sık ikinci ölüm sebebi olduğunu belirten Medicana Bursa Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Şahan, “Yılda yaklaşık 10 milyon ölüm kanser sebebiyle olmaktadır. 2000 yılından 2020’li yıllara gelindiğinde kansere bağlı ölüm oranları yüzde 27 oranında azaldığı tespit edilmiştir. Prostat kanseri erkeklerde en sık izlenen kanser türü olup, tüm kanser vakalarının yaklaşık 4’te birini oluşturmaktadır. Bir erkeğin hayat boyu prostat kanserine yakalanma riski 20 civarındadır. Ancak bu hastaların sadece yüzde 3’lük kısmı prostat kanserine bağlı hayatlarını kaybetmektedir. Bu durum prostat kanserinin özellikle erken dönemde teşhis konulması ve uygun tedavilerin uygulanmasıyla ilişkilidir. Prostat kanseri bilinenin aksine işeme ile ilgili belirti vermez. Ancak ilerlemiş hastalıkta hastalığın yayılımına bağlı ağrılar oluşturmaktadır. Ancak bu dönemde uygulanacak tedaviler, hastalığı tedavi etmekten ziyade hastanın hayat kalitesini düzeltmeye yönelik olabilmektedir. Bu sebeple hastalık hala prostata sınırlı iken, yani vücuda yayılmamışken ve belirti vermeden erken dönemde teşhisinin konması son derece önemlidir. Her erkeğin 50 yaşından sonra yılda bir kez üroloji uzmanına prostat muayenesi olması önerilmektedir” dedi.
Prostatın makattan parmakla muayenesi ve PSA dediğimiz prostattan salgılanan bir enzimin kandaki düzeyinin ölçülmesi teşhisinde kullanılan temel yöntemler olduğunu belirten Doç. Dr. Ahmet Şahan, “PSA yüksekliği veya parmakla muayene bulgusunda şüphe varsa kesin teşhis prostat biyopsisi ile prostattan örnek alınarak incelenmesi sonucu konur. MR füzyon biyopsileri en güncel uygulamadır. MR görüntüsü ile prostattaki kanser odağı tespit edilerek ultrason ile senkronize edilmekte ve ultrason rehberliğinde direkt kanserli dokudan örnek alınabilmektedir. Böylece standart biyopsilere göre daha güvenilir örnekler alınabilmekte, daha yüksek oranda ve doğru bir şekilde kanser teşhisi konulabilmektedir. Prostat kanserinde tedavi seçeneği, hastanın yaşı, genel durumu, hastalığın yaygınlığı ve tümörün karakterine göre değişmektedir. Eğer erken dönemde teşhis konduysa, cerrahi olarak prostat ve çevre dokular tamamen çıkarılarak kanserden tamamen temizlenebilmektedir. İkinci bir seçenek radyoterapi ile prostatın tamamı ışınlanarak kanserli dokuların yok edilmesidir. Eğer kanserli doku küçük bir odakta ise fokal tedaviler (HIFU) ile sadece kanserli dokunun olduğu bölge ses enerjisinden faydalanılarak haraplanabilmektedir. Çok küçük odakta düşük ilerleme potansiyeli olan hastalarda aktif izlem ile kanserin seyri gözlemlenirken, ileri evre kanserlerde hormon tedavisi, ilaç tedavisi (kemoterapi) veya takip gibi seçenekler uygulanabilmektedir. Prostat kanseri tedavisinde, hastaya ve kansere bağlı özellikler ile hasta beklentileri göz önünde tutularak, doktor, hasta ve hastanın ailesi tarafından ortak verilen bir karar, en doğru yaklaşım olacaktır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sertab Erener’den muhteşem konser
YEREL HABERLER Sertab Erener’den muhteşem konser
Bursa'da kitap festivali
YEREL HABERLER Bursa'da kitap festivali
Minikler, 1950’lerin modasını yaşattı Üç nesil önceki dede ve ninelerinin kıyafetlerini giyip defile yaptılar Büyükannelerinden ve dedelerinden kalan kıyafetler çocuklara yakıştı Anaokulu ve ilkokul öğrencileri, usta mankenleri aratmadı İklim için sürdürülebilir moda büyük beğeni topladı
YEREL HABERLER Minikler, 1950’lerin modasını yaşattı Üç nesil önceki ...
Yenişehir'i 4 ayda 28 bin yolcu kullandı Nisan ayında havalimanında 6 bin 300 yolcuya hizmet verildi
YEREL HABERLER Yenişehir'i 4 ayda 28 bin yolcu kullandı Nisan ayında ...
(Özel) Yok böyle bir olay...Okey masasında doğum Bursa’ da bir kıraathanede okey oynayanların yanındaki sandalyede bir kedi doğum yaptı Kediden kıraathane içinde sürpriz doğum
YEREL HABERLER (Özel) Yok böyle bir olay...Okey masasında ...
Akraba kavgasında kan aktı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Akraba kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Cinnet geçiren adam evini böyle yaktı
YEREL HABERLER Cinnet geçiren adam evini böyle yaktı
Nilüfer’de tapu işlemlerinde büyük kolaylık
YEREL HABERLER Nilüfer’de tapu işlemlerinde büyük kolaylık
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı
YEREL HABERLER Otomobiller kafa kafaya çarpıştı
Çocuklar insanın şehre ve doğaya verdiği zararları gördü
YEREL HABERLER Çocuklar insanın şehre ve doğaya verdiği zararları ...
Bursa Büyükşehir’den altyapı atağı
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir’den altyapı atağı
RB Karesi Tekstilden Bursaspor'a destek
YEREL HABERLER RB Karesi Tekstilden Bursaspor'a destek
Bursa'da 3 katlı metruk bina yangında küle döndü
YEREL HABERLER Bursa'da 3 katlı metruk bina yangında küle döndü
Kazada yaralanan 14 yaşındaki sürücü: Üvey babam beni öldürür
YEREL HABERLER Kazada yaralanan 14 yaşındaki sürücü: Üvey babam beni ...
Kazada yaralanan genç sürücü: Üvey babam beni öldürür
YEREL HABERLER Kazada yaralanan genç sürücü: Üvey babam beni öldürür
Kazada takla atan otomobilden fırlayan 2 kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Kazada takla atan otomobilden fırlayan 2 kişi ağır ...
Üzerine asit dökülen işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Üzerine asit dökülen işçi ağır yaralandı
Üzerine asit dökülen işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Üzerine asit dökülen işçi ağır yaralandı
Sokakta tartıştığı husumetli akrabasını tabancayla ağır yaraladı
YEREL HABERLER Sokakta tartıştığı husumetli akrabasını tabancayla ...
Bursa'da otomobil durağa daldı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Bursa'da otomobil durağa daldı: 1 yaralı
Otobüs durağına dalan otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Otobüs durağına dalan otomobilin sürücüsü yaralandı
Kapağı çalınan rögara düşen koyunu itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kapağı çalınan rögara düşen koyunu itfaiye kurtardı
İtfaiye ekipleri rögara düşen küçükbaş hayvan için seferber oldu
YEREL HABERLER İtfaiye ekipleri rögara düşen küçükbaş hayvan için ...
Frutti Extra Bursaspor yurda döndü
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor yurda döndü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.