Efsane gemiye Gemlik’te ziyaretçi akını

Çanakkale Deniz Savaşları’nda döşediği mayınlarla işgalci kuvvetlerin Çanakkale Boğazı’ndan geçmesini önleyen efsanevi Nusret Mayın Gemisi, Gemlik’e demirledi. Gemiyi görmek isteyen yüzlerce Gemlikli saatlerce güneşin altında sıra bekledi. Ziyaretçiler iskelede uzun kuyruklar oluşturdu. Gölcük Tersanesi’nde 2011 yılında orijinalinin birebir aynısı olarak yapılan gemi, Erdek, Bandırma ve Mudanya’nın ardından Gemlik’e geldi. Gemi, 723 Haziran tarihleri arasında Marmara ve Ege limanlarına demir atacak.

Program çerçevesinde Gemlik’e gelen gemi, 11.00 ile 17.00 saatleri arasında vatandaşların ziyaretine açıldı. Gemiye özellikle öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Gemlik Kaymakamı Hasan Göç ile birlikte TCG Nusret gemisini ziyaret eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, gemi komutanı Yüzbaşı Arda Kesici’den ayrıntılı bilgi aldı. Başkan Sertaslan gemiyi gezerek Çanakkale Savaşı’nda oynadığı rolü ilgiyle dinledi.

Başkan Sertaslan şöyle konuştu: “Gemlik İskelesine demirleyen TCG Nusret gemisini ziyaret ettim. Bu ziyarette gemi komutanımızdan Nusret gemimizin faaliyetleri hakkında detaylı bilgi aldık ve ecdadımızın bize bu ülkeyi bırakmak için yaptığı fedakarlıklara bir kez daha şahit olduk. Bizlere bu cennet vatanı yurt yapmak için canlarını ortaya koymuş şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”

Nusret Mayın Gemisi, 23 Haziran’a kadar Yalova, Gölcük, İstanbul, Tekirdağ, Ayvalık, Foça, İzmir ve Balıkesir limanlarını ziyaret edecek.

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