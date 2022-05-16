Nilüfer’de araç muayene istasyonu kurulacak

Nilüfer Belediye Meclisi, araç sahiplerini rahatlatacak bir karara imza attı.

Buna göre Alaaddinbey Mahallesi’nde bir araç muayene istasyonu kurularak kentin önemli bir ihtiyacı karşılanmış olacak.

Nilüfer Belediye Meclisi, Mayıs ayı toplantısının ikinci oturumunu gerçekleştirdi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in başkanlığındaki toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Nilüfer Belediye Meclisi, araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir karar aldı. Alaaddinbey Mahallesi’nde belediyeye ait araziye araç muayene istasyonu kurulması, oy birliğiyle karara bağlandı. Bugüne kadar araç muayenelerini yaptırmak için Gürsu, Karacabey ya da Gemlik’e giden on binlerce vatandaş, artık bu işlemlerini Nilüfer’de yaptırabilecek. Yaklaşık 10 dönüm arazi üzerine ilk etapta 4 binek kanal ve 5 tona kadar tüm araçlara hizmet verecek şekilde kurulacak olan istasyon, ileriki dönemlerde 2 kanal daha eklenebilecek şekilde planlandı. Güneş paneli sistemi kurularak elektrik açısından kendi kendine yeterli yeşil bir istasyon olması planlanan araç muayene istasyonunda, elektrikli araçlar için şarj istasyonu kurulması da planlanıyor. Yapişletdevret modeliyle yapılacak olan araç muayene istasyonunun, 1 yıl içinde faaliyete geçmesi hedefleniyor.

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