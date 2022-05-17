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Park yeri cinayetinde sanıklara ceza yağdı

DHA

Park yeri cinayetinde sanıklara ceza yağdı


Halil ÖZÇOBAN/ BURSA, (DHA)BURSA´da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada oto kiralama firması sahibi Serdar Umur'un (26) öldürülmesiyle ilgili haklarında dava açılan 2´si tutuklu, 10 sanığın yargılanması tamamlandı. Bursa 14´üncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 4 sanığın beraatine karar verirken, Ali Can Çayır'a, 'ağır haksız tahrik altında adam öldürmek' ve 'haksız tahrik altında adam öldürmeye teşebbüs' suçlarından toplam 20 yıl 7 ay hapis cezası verdi. Şiyar Emre Umur´u toplam 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, diğer sanıklara ise 5 ay ile 3 yıl arasında değişen hapis cezası verdi.
Olay, iki yıl önce haziran ayında  Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi Sümer Sokak´ta meydana geldi. Taksi durağının çalışanları ile oto kiralama firması çalışanları arasında araç parkı nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların ailelerinin de dahil olmasıyla tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla vurulan oto kiralama firması sahibi Serdar Umur ile Emre U., Sadık Ç., Alican Ç., Özkan C. ve Okan C. yaralandı. İhbarla gelen polis ekipleri ve bekçiler, kavgayı sonlandırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Serdar Umur, kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan 10 kişiden Şiyar Emre Umur, Ali Can Çayır ve Vural Yıldırım tutuklandı, Barış S., Cengiz Ç., Devrim Ş., Kadir U., Okan C., Özkan C., ve Selim K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Vural Kaya daha sonra tahliye edildi.
Bursa 14´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde, tutuklu sanıklar Şiyar Emre Umur, Ali Can Çayır ve başka suçtan tutuklu Semih Kaya bulundukları cezaevlerinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS)´le bağlanırken, maktul yakınları ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Yargılama sırasında tahliye edilen tutuksuz sanık Vural Yıldırım hazır bulunmadı.
PİŞMAN OLDUKLARINI SÖYLEDİLER
Tutuklu sanık  Şiyar Emre Umur son sözünde  "Böyle olmasını istemedim. Bize saldırmaları sebebiyle olayın etkisiyle suça sürüklendim. Pişmanım. Maddi ve manevi çok zor durumdayım. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu. Ali Can Çayır ise olay sırasında Şiyar´a defalarca gitmesini söylediğini, kendisini bıçakla yaraladığını belirterek, "Bu sırada Serdar da üzerime silahla geldi. Aileme yönelik tehditlerde bulundular. Ben kendi yaşam hakkımı korudum. Maktul bana silah çekmemiş olsaydı, böyle bir şey gerçekleşmeyecekti. Pişmanım" dedi. Başka suçtan tutuklu bulunan Semih Kaya, "Takdiri mahkemeye bırakıyorum. Ben her şeyi anlattım" dedi. Sanık avukatların savunmalarının ardından tutuksuz sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.
4 SANIK BERAAT ETTİ
Mahkeme heyeti, Ali Can Çayır´a ağır haksız tahrik altında `adam öldürmek´ ve `adam öldürmeye teşebbüs´  suçlarından toplam 20 yıl 7 ay,  Şiyar Emre Umur´a `adam öldürmeye teşebbüs´ ve `yaralama´ suçlarından toplam 11 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Başka suçtan tutuklu bulunan Semih Kaya ise  `adam öldürmeye teşebbüs´ ve `yaralama´  suçlarından toplam 5 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. 4 tutuksuz sanık beraat edilirken, diğer 3 tutuksuz sanık hakkında ise 5 ay ile 3  yıl arasında ceza veren mahkeme heyeti, Ali Can Çayır ile Şiyar Emre Umur´un tutukluluk hallerin devamına karar verdi. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2022-05-17 12:28:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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