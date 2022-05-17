Üzerlerine kaynar su dökülen kardeşler yaralandı

'Yaşattığı acılar için çok üzgünüm'

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'da, mutfakta oynarken masadaki tenceredeki kaynar suyun üstlerine döküldüğü kardeşler Safiye (5) ve Emel Abdullah´ın (6) vücudunda yanık oluştu.

Olay, İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli Abdullah ailesinin kızları Safiye ile Emel, mutfakta oynarken, masanın üzerindeki kaynar su dolu tencereyi üstlerine devirdi. Vücutlarında yanık oluşan kardeşler, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavileri yapılan kardeşlerden kolundan yaralanan Safiye, taburcu edildi. Vücudunun yüzde 70'inde ikinci derece yanıklar oluşan Emel ise ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-05-17 12:32:09



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