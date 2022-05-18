Müzik Enstrümanları Müzesi’ne özel ödül

Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstürmanları Müzesi, Tarihi Kentler Birliği Müze Özendirme Yarışması’nda Jüri Özel Ödülü’ne değer görüldü.

Bursa'nın ilk Müzik Enstrümanları Müzesi olma özelliği taşıyan Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstürmanları Müzesi, ziyarete açıldığı 2021 yılı Ağustos ayından bu yana büyük ilgi görüyor. Bir çok kişinin ziyaret ettiği müze, Tarihi Kentler Birliği tarafından da ödüle değer görüldü. Kendi alanında Türkiye'nin en etkileyici müzelerinden biri olan, Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstürmanları Müzesi, yarışmaya katılan 17 müze arasından Tarihi Kentler Birliği tarafından Müze Özendirme Yarışması‘nda büyük ödül olan Jüri Özel Ödülü ile ödüllendirildi.

Tarihi Kentler Birliği’nden yapılan açıklamada müzenin, bütüncül bir yaklaşımla oluşturulan zengin koleksiyonu, güncel ve yenilikçi sergileme alanları ile uluslararası müzik kültürünü yerelde tanıtan, gençlerle buluşturan eğitim çalışmaları sayesinde kültürel alanda farkındalık oluşmasına katkı sunması nedeniyle Jüri Özel Ödülüne değer bulunduğu belirtildi. Türkiye’den ve dünyanın bir çok ülkesinden 300'e yakın enstrümanın yer aldığı Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstürmanları Müzesi’nde enstrümanlar , dünya üzerindeki dağılımına göre sınıflandırılmış olarak sergileniyor. 13 adadan oluşan müzikal bir coğrafya sunan müzede hikayenin merkezinde ise çok yönlü yapısı ve koleksiyonda yer alan enstrüman çeşitliliğinden dolayı Türkiye adası yer alıyor. Her bölgenin özgün hazinelerinin doğru ve bilimsel aktarımı, egzotik izlenimlere dayanan klişelerin aksine, enstrümanların tanıtıldığı kısa açıklamalarla bilimsel bir temelde anlatılıyor. Çok kişinin ziyaret ettiği müzede, açıldığı günden bu yana süreli sergiler, dinleti ve atölyeler, çalgı yapım etkinlikleri düzenleniyor.

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