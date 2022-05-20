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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Turgay Erdem gençlerle buluştu

İHA

Başkan Turgay Erdem gençlerle buluştu

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin düzenlediği etkinlikte gençlerin evinde, gençlerle buluştu. Gençlerin umutlarını, fikirlerini ve kaygılarını dile getirdiği buluşmada Başkan Erdem, talepler ve önerileri de yanıtladı.
Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençleri, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile buluşturdu. Görükle’deki Gençlik Evi’nde gerçekleşen buluşmaya Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Yıldız ile Remzi Çınar, Görükle Mahalle Muhtarı Hasan Sert ile Dumlupınar Mahalle Muhtarı Mustafa Aktaş, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş, Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin başkan ve üyeleri ile Bursa Uludağ Üniversitesi’ndeki öğrenci topluluklarının temsilcileri ve üyeleri katıldı.
Samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen buluşmada gençler, Nilüfer’e ve başka bir dünyaya dair umutlarını, fikirlerini ve kaygılarını paylaştı. Başkan Turgay Erdem, gençlerin park ve yeşil alan, istihdam, geri dönüşüm, iklim, doğa ve çevre temizliği konularındaki soru, görüş ve taleplerini de yanıtladı. Gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, “Bizim umudumuz, sizin düşünceleriniz ve enerjinizde. Farklı şehirlerden gelen birçok öğrencimiz var. Sizlerin ihtiyaç ve beklentilerinizi elimizden geldiğince karşılamaya çalışarak, en iyi şekilde ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Burada olduğunuz süre içinde hayatlarınızı kolaylaştırmak için çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu. Nilüfer Belediyesi’nin proje ve hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren gençler, birçok konudaki taleplerine olumlu yanıt veren Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür etti.

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