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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazada motosiklet sürücüsü, otomobilin altında sıkıştı

DHA

Kazada motosiklet sürücüsü, otomobilin altında sıkıştı


Abdulselam UĞUR/ BURSA, (DHA)BURSA'da, otomobille motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Eranay Cevrin aracın altında sıkıştı. İtfaiyenin kurtarıp hastaneye kaldırdığı Cevrin'in, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Yolu Caddesi´nde meydana geldi. Eranay Cevrin'in kullandığı 16 ATV 409 plakalı motosiklet, İsmail Sevim yönetimindeki 06 AIN 60 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen Cevrin, otomobilin ön tampon kısmının altında kaldı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin aracın altından çıkardığı Cevrin, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Cevrin'in sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yaşandığı belirtilen kazayla ilgili soruşturmaya başlandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR
2022-05-20 16:06:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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