Bursa'da otomotiv yedek parça fabrikasında yangın



İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da otomotiv yedek parça üretilen fabrikada yangın çıktı. Fabrikanın boyahane kısmında başlayan ve kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmanın ardından diğer bölümlere sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangın, saat 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Ovaakça-Eğitim Mahallesi´nde meydana geldi. Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde faaliyet gösteren otomotiv yedek parça üretilen fabrikasının ikinci katındaki boyahane bölümünde yangın çıktı. Boya ve kimyasal maddelerin yanmasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gece mesaisi yapılmayan fabrikanın kapısını açan itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Olay sırasında fabrikada işçi bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. İtfaiye ekipleri yangını diğer bölümlere sıçramadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. AFAD´a bağlı KBRN ekibi de tesisin içerisinde ve dışında cihazla ölçüm yaptı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın 1 saatte diğer bölümlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2022-05-24 03:33:27



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