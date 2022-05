Bursa´da 7 gün boyunca gösteri ve etkinlikler yasaklandı

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)BURSA Valiliği, terör örgütü PKK yandaşlarının Abdullah Öcalan´a uygulanan sözle tecridi ve TSK´nın sınır ötesi operasyonlarını protesto etmek için düzenleyebileceği yasadışı gösterileri engellemek amacıyla 26 Mayıs ve 3 Haziran tarihleri arasında 7 gün süre içerisinde her türlü eylem ve etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

Bursa Valiliği´nden yapılan açıklamada, provakatif grup, oluşum ve şahıslar tarafından eylem ve etkinliklerin sabote edilerek, güvenlik güçleri ile vatandaşları karşı karşıya getirmeyi amaçlayan yasadışı eylemlerin yaşanabileceği endişesiyle 1 hafta süreyle her türlü etkinliklerin yasaklandığını açıkladı. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"PKK/KCK terör örgütüne müzahir şahıslar tarafından teröristbaşı Abdullah Öcalan´a uygulanan sözde tecridi ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından düzenlenen sınır ötesi operasyonları protesto etmek amacıyla bazı illerimizde yasadışı gösteriler düzenlenerek suç unsuru sloganlar atıldığı, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet edildiği görülmüş olup, ilimizde de bu tür yasadışı eylemlerin düzenlenebileceği, provakatif grup, oluşum ve şahıslar tarafından eylem/etkinliklerin sabote edilerek, güvenlik güçleri ile vatandaşları karşı karşıya getirmeyi amaçlayan yasadışı eylemlerin yaşanabileceği, bu sebeplerden huzur ortamının, kamu düzeninin ve genel asayişin sekteye uğrayabileceği, vatandaşların can ve mal güvenliğini olumsuz yönde etkileyebilecek fiillerin meydana gelebileceği, karşıt görüşlü grupların bir araya gelerek telafisi mümkün olmayan olaylara sebebiyet verebileceği değerlendirilmektedir. Bu nedenle PKK/KCK terör örgütüne müzahir şahıslar tarafından teröristbaşı Abdullah Öcalan´a uygulanan sözde tecridi ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından düzenlenen sınır ötesi operasyonlara yönelik protesto amacı ile ilgili, İlimiz genelinde gerçekleşebilecek açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stand açma, çadır kurma, bildiri dağıtma, protesto vb. eylem/etkinlikler ile bu konu ile alakalı her türlü faaliyetin 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince engellenerek, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesi gereğince belirtilen konuların devamı niteliğindeki her türlü eylem ve etkinlikler, ilimiz sınırları içerisinde 27.05.2022 tarihi saat: 00.01´den 02.06.2022 tarihi saat: 23.59´a kadar 7 gün süre ile yasaklanmıştır." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

