İnegöl Pazartesi Pazarında trafik sorunu çözüldü

Pazartesi pazarı bölgesi için yapılan düzenleme çalışmaları sonrası bölgede trafik sorunu çözüme kavuşurken, Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve parti yöneticileriyle birlikte pazarı ziyaret edip yerinde incelemelerde bulundu.

Pazartesi pazarı bölgesinde yaşanan trafik sorunu, İnegöl Belediyesi’nin hayata geçirdiği uygulamalarla giderildi. Bölgede 6 maddelik düzenleme planı hazırlanarak uygulanmıştı. Bu sayede kurallara uyulduğu sürece trafik akışında bir sorun yaşanmadığı görülürken, Belediye Başkanı Alper Taban da özellikle pazarın kurulduğu gün bölgeyi ziyaret edip yerinde inceleme yaptı.

Ertuğrulgazi Caddesi Ağaç İşleri Kavşağındaki akıllı kavşak uygulaması çerçevesinde; Zafer Caddesi (devamında Şen Sokak da dahil), Ertuğrulgazi Caddesi istikametinden Osmanbey Caddesi istikametine, Sanayi Caddesi ise Osmanbey Caddesinden Ertuğrulgazi istikametine doğru tek yön yapılmış idi. Bu düzenlemenin Pazartesi Pazarına uyumu amacıyla yapılan ilave uygulamalarla; en fazla sıkışıklığın yaşandığı Sanayi Caddesi yaklaşık 23 metre genişletilerek trafiğin daha rahat akması sağlandı. Pazarın yan sokağı olan Tetik Sokak, Sanayi Caddesinden giriş yönüne tek yön yapılarak Pazar etrafında ring hattı oluşturuldu ve bu sayede trafiğin daha akışkan hale gelmesi sağlandı. Tuhafiye pazarı kısmında yapılan düzenlemelerle 400 m2 alan müşteri otoparkı olarak kazandırıldı. Aynı zamanda Tetik Sokakla Kasım Efendi Caddesi kesişiminde bulunan pazarcı tezgahları düzenleme projesi çerçevesinde pazar içine alınarak boşalan kısım cep otoparkı olarak düzenlendi. Pazar çevresindeki otoparklara ve ilave kazandırılan otoparklara pazarcı araçlarının park etmesi engellendi ve bu alanları alışverişe gelen vatandaşlarımızın kullanması sağlandı. Pazar çevresinde uygunsuz park denetimleri arttırıldı. Tüm bu düzenlemeler ile trafik akışı belli bir disiplinle sağlanır hale geldi.

Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve parti yöneticileri ile meclis üyeleri Pazartesi pazarını ziyaret etti. Hem esnaf hem vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Taban, yerinde yaptığı incelemede yeni düzenlemenin sağladığı faydaları yerinde inceledi. Yapılan düzenlemelerle bölgedeki trafik sorununun giderildiğini söyleyen Başkan Taban, getirilen kurallara çok büyük ölçüde uyuluyor olması nedeniyle vatandaşlara da teşekkürler etti.

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