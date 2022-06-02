Devrilen hafriyat kamyonunun şoförü yaralandı

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Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)BURSA´da dere ıslah çalışma alanına toprak dökerken devrilen hafriyat kamyonunun şoförü İlhami Ercan (43), yaralandı.

Mustafakemalpaşa ilçesi Şeyhmüftü Mahallesi Setboyu Sokak´ta bugün sabah saatlerinde İlhami Ercan yönetimindeki 06 VID 42 plakalı toprak yüklü kamyon, dere ıslah çalışmasının yapıldığı bölgede eğimli alana toprak dökerken yan yattı. Kaza sırasında kamyondan düşen Ercan, yaralandı. İlhami Ercan, çağırılan ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Tedaviye alınan Ercan´ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Mustafakemal Gökhan ÖZHAN

2022-06-02 13:23:55



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