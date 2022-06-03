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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kompozit malzeme ve teknik tekstilde büyük dönüşüm hareketi başladı

İHA

Kompozit malzeme ve teknik tekstilde büyük dönüşüm hareketi başladı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yürütülen, kompozit malzeme ve teknik tekstil alanında Türkiye’nin rekabet gücünü artıracak Avrupa Birliği destekli en önemli teknolojik dönüşüm projesi olan Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi’nin (BUTEXCOMP) ön tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
BTSO öncülüğünde, Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde BUTEKOM çatısı altında hayata geçirilen BUTEXCOMP projesinin ilk etkinliği düzenlendi. BUTEKOM ev sahipliğinde, uluslararası uzmanların katılımı ile gerçekleştirilen ve iki gün süren 1. Bilgilendirme ve Atölye Çalışması etkinliğinde 'Akıllı Tekstiller ve Giyilebilir Elektronikler' ile 'Kompozit Malzemeler İçin Net Şekilli Preformlar' başlıklarında teorik eğitimler ve uygulamalı prototip üretimi yapıldı. Toplantıya BUTEKOM Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Karahan, BUTEKOM Genel Müdürü Dr. Mustafa Hatipoğlu, BUTEXCOMP Proje Ekip Lideri Richard Smits ve sektör temsilcilerinin yanı sıra teknik tekstil ve kompozit alanında uluslararası başarılara sahip Almanya Aachen Üniversitesi’nden Melanie Hoerr ve İngiltere Oxford Brookes Üniversitesi’nden Matteo Moretti katıldı.
Etkinliğin açılışında konuşan BUTEKOM Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Karahan, BTSO’nun Bursa sanayisini ileri teknoloji ve yüksek katma değerli bir üretim yapısına dönüştürmeyi hedeflediğini kaydetti. Sanayide nitelikli dönüşüm hamlesi çerçevesinde BTSO tarafından hayata geçirilen en önemli projelerden birinin BUTEKOM olduğunu belirten Karahan, “BTSO’nun vizyonu ile farklı bir kimliğe kavuşan BUTEKOM, hem tekstil hem de ileri kompozit malzeme kullanılan otomotiv sektörlerinin dönüşümünü hedefleyen bir yapılanma içerisine girdi. Öncelikle test ve ArGe altyapısı oluşturuldu. Şu anda ise prototipleme merkezi kuruyoruz. Bu merkezin amacı firmalarımızın ArGe ile edindikleri birikimi ürüne dönüştürüp ticarileştirme aşamasına geçmek. BUTEKOM şu anda Teknoloji Hazırlık Seviyesi (TRL) 1’den 7’ye kadar olan bütün aşamaları kapsayacak bir altyapı ve makine parkuruna sahip” dedi.
Kompozit Malzemeler ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi’nin AB ile Türkiye arasındaki mali işbirliği çerçevesinde yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde, 6 milyon 150 bin avro’luk bir fonla hayata geçirildiğini ifade eden Karahan, “30 Ekim 2021 tarihinde başlayan projemiz 30 ay devam edecek. Uygulama merkezi ile birlikte firmalara eğitim, laboratuvar ve danışmanlık hizmeti verirken, yüksek performanslı kompozit malzemeler ve teknik tekstil üretmek için gerekli olan üretim altyapsının firmalarımızla birlikte kullanımını sağlayacağız. Projenin iki ayağı var. Birincisi altyapı ve makine teçhizat alımını içeriyor. Biz bu aşamada özellikle teknik tekstillerde ve kompozit malzemelerde kullanılan, firmalarımızda olmayan ve yakın gelecekte sanayimizin teknolojik seviyesini yükseltecek cihazların seçimine öncelik verdik. Bu cihazlarla birlikte burada ortak bir kullanım merkezi oluşturuyoruz. Projenin ikinci ayağı ise teknik destek faaliyetlerini içeriyor. Birkaç firmanın yer aldığı bir konsorsiyum oluşturduk. Firmalara danışmanlık, mentorluk ve eğitim gibi faaliyetlerle destek oluyoruz. Somut olarak baktığımızda bu proje çerçevesinde en az 35 firmanın ki bunların 25’i tekstilden olacak geliştirdikleri yeni ürünlerle tekstilden teknik tekstile dönüşümünü desteklemiş olacağız” diye konuştu.
Kompozit ve teknik tekstilin yüksek katma değerli sektörlerin başında geldiğini ve pazar değerlerinin her geçen gün arttığını belirten Karahan, “Kompozit malzemeler otomotivden enerjiye kadar birçok alanda kullanılıyor. Ülkemiz teknik tekstilde ise dünyada 16. büyük üretici konumunda. Dünya ihracatında yüzde 1,5 paya sahibiz. 1.200 firmamız teknik tekstil imalatı yapma kapasitesine sahip. Bunun yüzde 70’i Bursa’da yer alıyor. Dolayısıyla her iki sektör de bölgemizde ve ülkemizde ivmelenmeye hazır durumda. BTSO ve BUTEKOM olarak sektörü geliştirecek, Türkiye’nin rekabet gücünü artıracak bu merkezi kuruyoruz. Sektörlerde faaliyet gösteren firmaların prototipleme, tasarım ve modelleme yeteneklerini artırmayı hedefleyen projemiz ayrıca iki sektör için tam entegre bir küme ve etkin bir tedarik zinciri oluşturmayı hedefliyor” dedi.
Proje çerçevesinde düzenlenen etkinliğe ilişkin de bilgiler veren Karahan, şunları söyledi:
“Projenin ilk etkinliğini gerçekleştirdik ancak ilerleyen süreçte bunlara devam edeceğiz. İlk gün ‘Akıllı Tekstiller ve Giyilebilir Elektronikler’ ikinci gün ise ‘Kompozit Malzemeler İçin Net Şekilli Preformlar’ teknolojilerinin tanıtılmasını hedefledik. Uluslararası alanda uzman isimler programa katıldı. Önce teorik eğitimler ardından cihaz üzerinde uygulamalı eğitimler, atölye çalışmaları yaptık. Katılan firmalarla B2B görüşmeleri de düzenledik. Bu cihazlarla ne tür ürünler geliştirilebilir, BUTEKOM olarak firmalara nasıl destek verebiliriz konularını görüştük. Son derece interaktif, bütün yönleri ile teknolojiyi tanıtan bir eğitim programı oldu. Önümüzdeki aylarda farklı konularda bu etkinlikleri sürdüreceğiz. Giyilebilir elektronikler çok önemli bir konu. Hızlı bir dijitalleşme yaşıyoruz. Metaverse gibi kavramlar hayatımıza yer edinmeye başladı. Bu alanda günlük kullanım haline gelecek ürünlere ihtiyaç var. Bunları ıskalamamak adına merkezimize bu tür makineler de kazandırıyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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