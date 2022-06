İnegöl'de üniversite öğrencileri Anıl Can ile coştu

İnegöl Belediyesi’nin Uludağ Üniversitesi İnegöl Yerleşkesinde öğrenciler için düzenlediği Yaz Konserinin ikinci gününde, Anıl Can sahne aldı. Öğrenciler konserde eğlence dolu anlar yaşadı.

İnegöl Belediyesi, yaz aylarıyla birlikte etkinliklere hız verdi. Uludağ Üniversitesi İnegöl Yerleşkesinde öğrenciler için Yaza Merhaba konserleri düzenlendi. 2 günlük konser programının ilk gününde Çarşamba akşamı kampüs bahçesinde kurulan sahnede Seda Taş sahne almıştı. Konserlerin ikinci günü olan finalde ise Anıl Can öğrencilerle buluştu.

Sadece Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin faydalandığı ve final sınavları öncesi öğrencilerin moral ve motivasyonunu yükseltmeye yönelik düzenlenen konsere, öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Konser öncesi gün boyu alanda öğrencilere ikramlar ve Presstagram ile fotoğraf alma imkânı da sunulurken, 18.00’da sahneye çıkan Anıl Can gençlere unutulmaz bir gün yaşattı. Sanatçının seslendirdiği şarkılara gençlerin de eşik etmesiyle konser alanında renkli görüntüler ortaya çıktı

