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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nilespit üniversite kampüsünde

İHA

Nilespit üniversite kampüsünde

Nilüfer Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi’nde 4 yeni Nilespit istasyonu kurdu. Uludağ Üniversitesi iş birliği ile oluşturulan Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi’nde her gün ilk kullanımda yarım saatin ücretsiz olduğunu söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, öğrencilerden bu çevreci ulaşım aracını kullanmalarını istedi.
Nilüfer Belediyesi’nin 2016 yılında hayata geçirdiği Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi Nilespit hızla yayılıyor. Toplumda sağlıklı yaşam ile çevre bilincini oluşturmak ve bisikletin kent içinde alternatif ulaşım aracı olarak kullanımını sağlamak isteyen Nilüfer Belediyesi Nilespit istasyonlarına 4 yeni istasyon daha ekledi ve böylece Nilüfer’deki istasyon sayısı 33’e yükselirken, abone sayısı da 33 bin 950’ye çıktı.
Yeni istasyonlar Bursa Uludağ Üniversitesi içinde faaliyete geçirildi. Uludağ Üniversitesi Metro Çıkışı, Mediko Sosyal Tesisleri Önü, Merkez Kütüphane Otoparkı ve Kredi Yurtlar Kurumu Yurtlar Bölgesi’nde konuşlandırılan 4 istasyon, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nde törenle faaliyete geçirildi.
İstasyonların açılışı Uludağ Üniversitesi’nin Sürdürülebilir Kampüs Projesi etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirildi. Bursa Uludağ Üniversitesi Mediko Sosyal Tesisleri önünde düzenlenen açılış törenine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, çevre dostu bir belediye olarak kentte bisiklet kullanımının yaygınlaşmasını sağlamak için uzun yıllardır çaba sarf ettiklerini ifade etti. Genç nüfusun yoğun olduğu Görükle bölgesinde ve üniversite kampüsü içerisinde de NİLESPİT istasyonu bulunmasını uzun zamandır istediklerine değinen Başkan Erdem, “Bu konu gençlerin de bizden talebiydi. Daha önce de gündeme gelmişti. Şimdi üniversite yönetiminin de desteğiyle bu talebi karşılamış olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi,
Hem Çevre Haftası’nda, hem de 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nde bu istasyonları gençlerin hizmetine sunmaktan mutluluk duyduklarını belirten Başkan Erdem, “Kampüste mini kiosklu 4 istasyonda, toplam 36 adet Akıllı Bisiklet Parkı bulunmakta. Cep telefonlarınıza yükleyeceğiniz Nilespit cep telefonu uygulamasıyla abone kartına gerek kalmadan, park üzerindeki QR kodları okutarak buradan bisiklet kiralayabileceksiniz. Gençlerimiz için kampüs ile kent arasındaki ulaşımda çevreci bir alternatif olarak bisiklet kullanımının yaygınlaşmasını diliyorum” dedi.
Başkan Erdem, Nilespit kullanımının her gün ilk kullanımda ilk yarım saatin ücretsiz olduğunu da hatırlattı. 2022 yılını İklim Yılı ilan ettiklerini de hatılatan Başkan Erdem, bisiklet kullanımının karbon emisyonunun azaltılması yönündeki çabalara büyük katkı sağlayacağına inandığını da sözlerine ekledi.
Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da çevre konusunun evrenin sürdürülebilirliği için olmazsa olmaz bir konu olduğunu vurgulayarak, “Dünya olarak bu işe önem vermemiz gerekiyor. Bu hafta, farkındalık haftası. En azından 510 kişinin zihnine bu dünyayı ve evreni büyüklerimizin bize emanet ettiğini, bizim de aynı emaneti daha da geliştirerek, en azından örselemeden devraldığınız gibi gelecek nesillere aktarmamız gerektiği bilincini aşılamayı hedefliyoruz” dedi.
Çevre Haftası’nda bu konuda farkındalık oluşturulması için çalışmalar yaptıklarını belirten Prof. Dr. Kılavuz, “Biz bu farkındalık haftasında bu bilinci topyekun gençlerimizin gönlüne yerleştirebilirsek, zihinlerine kazıyabilirsek biz kendimizi bahtiyar addedeceğiz. Bugün aynı zamanda Nilüfer Belediyesi’nin NİLESPİT projesinin de açılışını yapıyoruz. Uygulama başladı. Bisiklet kullanan sayısı da her geçen gün katlanarak artıyor. Bu uygulamayı kullananlar enerjiden ve zamandan tasarruf ederken, spor yapma imkanına da kavuşmuş oluyor” diye konuştu.
Şenlik havasında gerçekleşen törende açılışı Başkan Erdem, Rektör Kılavuz ve öğrenciler birlikte yaptı. Açılışın ardından da üniversite kampüsünde geleneksel çevre yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da katıldı.

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