Ankara Yolu'nda trafik düzenlemesi

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Bursa Kestel ilçesi Serme Mahallesi sınırları içerisinde D200 Karayolu üzerinde Cenup Kanalı üzerinde bulunan mevcut köprülerin yerine günümüz şartlarına uygun köprü imalatı çalışmalarına başlanacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden gelen açıklama şöyle; "Saha çalışmaları esnasında yolun güvenliğinin sağlanabilmesi için Bursaİnegöl istikametinin trafiğinin İnegölBursa istikametine aktarılarak 1.1 kilometrelik kısmın 1 gidiş, 1 geliş olacak şekilde uygulanması planlanmaktadır. Çalışmaların 5 Haziran ile 15 Ağustos arası tarihleri arasında yapılması planlanmaktadır. Ayrıca bu istikameti kullanacak araç sürücülerinin alternatif olarak Bursa Çevre Otoyolu’nu kullanabilirler" denildi.

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