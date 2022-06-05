Otomotiv ihracatı mayısta yüzde 22 artışla 2,3 milyar dolar oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomotiv ihracatı mayısta yüzde 22 artışla 2,3 milyar dolar oldu

İHA

Otomotiv ihracatı mayısta yüzde 22 artışla 2,3 milyar dolar oldu

Otomotiv endüstrisinin mayıs ayı ihracatı bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 22 artış ile 2,3 milyar dolar oldu. Otomotiv sektörünün en önemli pazarları arasındaki Birleşik Krallık’a yaklaşık yüzde 90’a varan oranda artış kaydedildi. İlk beş ayda otomotivde toplam ihracat yüzde 4 artışla 12,5 milyar dolar, ortalama aylık ihracat ise 2,5 milyar dolar oldu.
Türkiye ihracatının 16 yıldır üst üste lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin mayıs ayı ihracatı bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 22 artış ile 2,3 milyar dolar oldu. Türkiye ihracatında ikinci sırada yer alan endüstrinin ülke ihracattan aldığı pay ise yüzde 12,1 olarak gerçekleşti. En önemli pazarlar arasındaki Birleşik Krallık’a yaklaşık yüzde 90’a varan oranda artış kaydedildi. Slovenya ve Belçika’ya yüksek oranlı ihracat artışları dikkat çekti. Ocakmayıs döneminde otomotiv endüstrisinde toplam ihracat yüzde 4 artışla 12,5 milyar dolar, ortalama aylık ihracat ise 2,5 milyar dolar oldu.
Mayısta en büyük ürün grubunu oluşturan Tedarik endüstrisinde ihracat yüzde 0,4 azalarak 921 milyon dolar olurken, Binek Otomobil ihracatı yüzde 11 artarak 758 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 288 artarak 378 milyon dolar, OtobüsMinibüsMidibüs ihracatı yüzde 6 azalarak 87 milyon dolar oldu.
Tedarik edüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta yüzde 4 düşüş görülürken, yine önemli pazarlardan İtalya ve Birleşik Krallık’a yüzde 10, Rusya’ya yüzde 31, Fas’a yüzde 35 ihracat düşüşü, ABD’ye yüzde 43, Fransa ve Polonya’ya yüzde 13, Çekya’ya yüzde 74 ihracat artışı yaşandı. Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 19, Birleşik Krallık’a yüzde 50, İspanya’ya yüzde 93, İtalya’ya yüzde 27, İsrail’e yüzde 88, Slovenya’ya yüzde 705, Belçika’ya yüzde 64 ihracat artışı görülürken, ABD’ye yüzde 74, Mısır’a yüzde 79, Hollanda’ya yüzde 76 ihracat düşüşü görüldü.
Ülke grubu bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği’ne mayıs ayında ihracat yüzde 24 artarak 1 milyar 540 milyon dolar oldu. AB ülkelerinin payı ise yüzde 67 olarak ölçüldü. Geçen ay Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine yüzde 30, Ortadoğu ülkelerine yüzde 26, diğer Avrupa ülkelerine yüzde 74 ihracat artışı görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tabuttan çıkıp 5 bin kişiyi coşturdu Ünlü sanatçıyı sahneye tabutla taşıdılar Daha önce vinçle sahneye inen Mehmet Çevik, bu sefer de sahneye tabutla çıktı Daha önce hiç görülmemiş bir sahne şovuna imza atan Çevik: "Ben sahnede yaşıyorum"
YEREL HABERLER Tabuttan çıkıp 5 bin kişiyi coşturdu Ünlü sanatçıyı ...
Yeğenlerini öldüren amca yakalandı Bursa polisi alacak verecek meselesi yüzünden iki yeğenini öldüren amca ile olay sırasında yanında oldukları belirlenen 2 oğlunu gözaltına aldı
YEREL HABERLER Yeğenlerini öldüren amca yakalandı Bursa polisi ...
Kentsel dönüşümde şifre; "Önce ikna, sonda inşa'
YEREL HABERLER Kentsel dönüşümde şifre; "Önce ikna, sonda inşa'
Yeğenlerini öldüren amca: Tehdit edildim
YEREL HABERLER Yeğenlerini öldüren amca: Tehdit edildim
Fasulye hasadı başladı
YEREL HABERLER Fasulye hasadı başladı
Üniversite adayları için en ciddi prova
YEREL HABERLER Üniversite adayları için en ciddi prova
Bursa'da LGS heyecanı
YEREL HABERLER Bursa'da LGS heyecanı
Nilüfer Çayı'ndaki analizde 'en kötü' sonuç
YEREL HABERLER Nilüfer Çayı'ndaki analizde 'en kötü' sonuç
Kaybettiği köpeğini kulübesinin başında bekliyor Köpeğini bulup getirene büyük ödül verecek
YEREL HABERLER Kaybettiği köpeğini kulübesinin başında ...
Uzmanlar organ naklinin artması için bir araya geldi
YEREL HABERLER Uzmanlar organ naklinin artması için bir araya geldi
Yaza formda girmek için bu önerilere kulak verin
YEREL HABERLER Yaza formda girmek için bu önerilere kulak verin
'Çay ısmarlamıyorsun' deyip evi terk etmek boşanma sebebi Eşi, boşanmakla tehdit etmek boşanma sebebi
YEREL HABERLER 'Çay ısmarlamıyorsun' deyip evi terk etmek boşanma ...
Büyükşehirle yaza merhaba
YEREL HABERLER Büyükşehirle yaza merhaba
Ambulans, kamyon kasasından dökülen kerestelere çarptı : 1 yaralı
YEREL HABERLER Ambulans, kamyon kasasından dökülen kerestelere ...
"Dur bir polis arkadaşı arayacağım" diyen alkollü sürücüye 7 bin 517 TL ceza
YEREL HABERLER "Dur bir polis arkadaşı arayacağım" diyen alkollü ...
3'üncü kez alkollü yakalanan sürücü: Dur, bir polis arkadaşı arayacağım
YEREL HABERLER 3'üncü kez alkollü yakalanan sürücü: Dur, bir polis ...
İnegöl'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER İnegöl'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
Tehditler sebebiyle İsaörenspor ligden çekildi
YEREL HABERLER Tehditler sebebiyle İsaörenspor ligden çekildi
Hayırseverlerden İsaören okuluna kütüphane
YEREL HABERLER Hayırseverlerden İsaören okuluna kütüphane
Dağyenice Ultra Trail’de bin 500 sporcu ter döktü
YEREL HABERLER Dağyenice Ultra Trail’de bin 500 sporcu ter döktü
Hastane müdüründen sağlık çalışanına tehdit iddiası
YEREL HABERLER Hastane müdüründen sağlık çalışanına tehdit iddiası
Bursaspor’da sertifa töreni gerçekleştir Ömer Furkan Banaz: “Bursaspor aşkını aşılıyoruz”
YEREL HABERLER Bursaspor’da sertifa töreni gerçekleştir Ömer Furkan ...
Gürsu Belediyesi Eurodesk Gönüllü Akademisi öğrencileri sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER Gürsu Belediyesi Eurodesk Gönüllü Akademisi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.