31'inci Uluslararası Bandırma Kuçcenneti Kültür ve Turizm Festivali başladı



Tufan DALGIÇ/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA)BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde bu yıl 31'incisi düzenlenen Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali, kortej yürüyüşü ve ardından Cumhuriyet Meydanı´nda gerçekleştirilen Anadolu Ateşi Grubunun dans gösterisiyle başladı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bu yıl 31'incisi düzenlenen Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali coşkulu şekilde başladı. Festival kapsamında ilk olarak kortej yürüyüşü düzenlendi. AVM kavşağından başlayan ve Bandırma Cumhuriyet Meydanı´nda sona eren kortej yürüyüşüne Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, İlçe Başkanı Selim Panç, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları, animasyon ekipleri ile Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde eğitim gören yabancı ülke öğrencileri ülke bayraklarıyla katıldı.

'BU FESTİVAL ÇEVRE FESTİVALİDİR'

Kortej yürüyüşünün ardından konser ve etkinliklerin düzenlediği Bandırma Cumhuriyet Meydanında halka seslenen Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, 2 yıl süren salgın dönemine işaret ederek yavaş yavaş normale dönüldüğünü söyledi. Bandırmalı olmaktan gurur duyduğunu belirten Tolga Tosun, "Kuşcenneti Festivali 1987 yılında o dönemin Belediye Başkanı Hasan Sur tarafından başlatıldı. Çevre festivalidir. Çevrede farkındalık yaratmak için yapılmış festivaldir. Neden? Limandan kaynaklı sanayileşme yönünde ilerleyen bir şehiriz. Bundan dolayı çevremiz çok kıymetli. Çevremiz, doğamız, yeşilimiz, denizimiz, hayvanımız, gölümüz Manyas, kuşcennetimiz var. Kuşcennetimiz Avrupa Birliği tarafından A plus diploma almış, kuşların göç rotasında olan çok kıymetli bir yer ve bu çevre festivalinin temel amacı; çevredeki sanayi kuruluşlarının denizimizi, doğamızı, çevremizi kirletmemesi ve farkındalık yaratılması. Bunun için de akademisyenlerimiz var, panelistlerimiz, şairlerimiz, konserlerimiz, dinletilerimiz. Birçok unsuru 5 gün boyunca, öğlende başlayıp akşam konserler bitene kadar hep beraber farkındalığı yaratacağız. Çağdaşlığın, Atatürkçülüğün kenti Bandırma´da, Cumhuriyet Meydanında hep birlikte eğleneceğiz." dedi.

Başkan Tosun'un konuşmasının ardından Anadolu Ateşi grubu nefes kesen dans gösterisi sergiledi. Bu yıl protokol için yerin ayrılmadığı konserlerde protokol üyeleri de konserleri vatandaşlara birlikte takip etti.

Festival boyunca Ceylan Ertem, Melek Mosso, Hakan Altun gibi ünlü isimler Cumhuriyet Meydanında konser verecek. (DHA) DHA-Kültür Sanat Türkiye-Bursa Tufan DALGIÇ

2022-06-08 23:38:22



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