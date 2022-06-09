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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmangazi’de öğrenciler çevre için yarıştı

İHA

Atıkların doğru yöntemle toplanmasıyla ilgili çeşitli projeler hayata geçiren Osmangazi Belediyesi, geri dönüşüm konusunda anlamlı bir etkinliğe imza attı. Osmangazi Belediyesi'nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği 'Okullar Yarışıyor Çevre Kazanıyor' isimli geri dönüşüm yarışması çerçevesinde toplam 60 bin 645 kg ambalaj atığı toplandı.

Osmangazi’de öğrenciler çevre için yarıştı

Atıkların doğru yöntemle toplanmasıyla ilgili çeşitli projeler hayata geçiren Osmangazi Belediyesi, geri dönüşüm konusunda anlamlı bir etkinliğe imza attı. Osmangazi Belediyesi’nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği ‘Okullar Yarışıyor Çevre Kazanıyor’ isimli geri dönüşüm yarışması çerçevesinde toplam 60 bin 645 kg ambalaj atığı toplandı.
Osmangazi Belediyesi’nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği ‘Okullar Yarışıyor Çevre Kazanıyor’ yarışmasında kazananlar belli oldu. Sukaypark Tesisleri’nde gerçekleşen ödül törenine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra AK Parti Bursa İl ve İlçe Yöneticileri, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Yeşili ve çevreyi koruyan projeler
Belediye olarak yeşili ve çevreyi koruyan, sağlıklı ve temiz bir şehir için örnek projelere imza attıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar,
‘Yeniden Yeşil Bursa’ hedefiyle bugüne kadar 31 çevre projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Dündar, “Bizler, her işi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Özellikle yeşili ve çevreyi koruyan, sağlıklı, temiz bir şehir için ülkemizin en geniş çevre projelerini ortaya koyuyoruz. Atık Getirme Merkezi Tebliğine göre Bursa’nın ilk 1’nci Sınıf Atık Getirme Merkezi’ni Demirtaş bölgesinde kurduk. İlk mobil atık getirme aracını 2016, ikinci mobil atık getirme aracını ise 2020 yılında hizmete aldık. Tüm dünyada giderek büyük bir çevre sorunu haline gelen ve EAtık olarak nitelenen elektronik atıklar konusunda da 2008 yılından bu yana başarılı çalışmalar yürüten tek belediye olduk. Böylece belediyemiz, İstanbul Elektrikli ve Elektronik Atık Zirvesinde ‘EAtık Kahramanı’ ödülüne layık görüldü. Ayrıca 2020 yılında 5’nci grup (Aydınlatma ekipmanları) kategorisinde Türkiye ikinciliği başarısı elde ettik. Bugüne kadar yaklaşık 117 bin 359 ton ambalaj atığı toplayarak 1 milyondan fazla yetişkin ağacı kesilmekten kurtardık” dedi.
7 bin 200 öğrenci faydalandı
Türkiye çapında en fazla geri dönüşebilen ve atık toplayan belediyeler arasında yer almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Dündar, “Belediyemizin önderliğinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaparak Okullar Arası Bitkisel Atık Yağ ve Atık Pil Toplama Yarışmalarını hayata geçirdik. 2021 Yılı Okullar Arası Ödüllü Atık Pil Toplama Yarışması’nda Osmangazi İlçe sınırlarındaki okullardan toplam 2 bin 850 kilogram atık pil toplayarak Türkiye birincisi olduk. Belediyemiz temizlik işleri filomuza, çevre dostu elektrikli araçlar kattık. Bu küçük ve işlevsel araçlar sayesinde hem doğanın korunmasına destek olup yakıt tasarrufu sağladık, hem de trafiğin yoğun olduğu çarşı bölgesinde çöp toplama hizmetini sorun olmaktan çıkardık. Bugün de 15 Mart31 Mayıs 2022 tarihleri arasında ilçemiz genelinde düzenlediğimiz Ambalaj Atıkları Toplama Yarışması neticesinde ilçemizde bulunan 328 kamu ve özel okulda 3 motorize ekip ile 2 mobil atık getirme aracıyla okullara bilgilendirme çalışmaları yaptık. Bu çalışmadan toplam 7 bin 200 öğrencimiz faydalandı. Projemiz sonunda tüm okullardan toplam 60 bin 645 kg ambalaj atığı topladık. Bizler, çocuklarımıza daha yaşanabilir bir şehir ve sağlıklı bir dünya bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Karbon azaltım sertifikası
Konuşmaların ardından Kolza Biodizel Bölge Sorumlusu Haydar Eroğlu, karbon ayak izini azaltmaya yönelik çalışmalarından dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a “Karbon Azaltım Sertifikası” verdi.
‘Okullar Yarışıyor Çevre Kazanıyor’ yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, BTSO Sait Ete İlkokulu’na birincilik, Başaran İlkokulu’na ikincilik, Şehit Yunus Yılmaz Ortaokulu’na ise üçüncülük ödüllerini takdim etti. Başkan Dündar, Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) ve yarışma çerçevesinde öğrencilerin geri dönüşüm malzemelerinden hazırladıkları ürünleri inceledi.

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