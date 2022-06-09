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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Futsal sahası boks ringine döndü, öğrenciler birbirine girdi

İHA

Futsal sahası boks ringine döndü, öğrenciler birbirine girdi

Bursa’da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen futsal turnuvasında ortalık karıştı. Takımları desteklemek için seyirciler anlaşmazlık yaşayınca tekme ve yumruklar havada uçuştu.
Olay, dün merkez Nilüfer ilçesi Görükle’de bulunan Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sahasında yaşandı. İddia edilenlere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Barış Anadolu Lisesi arasında düzenlenen karşılaşmada misafir takım ve ev sahibi takımı seyircileri arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik kısa süre sonra büyüyünce seyirciler sahaya indi. Birbirlerine saldıran öğrencilerin arasında kalan sporcular da kavgadan nasibini aldı. Bir öğrenci aldığı darbe sonucunda yere yığılırken, oyuncunun kaşının yarıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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