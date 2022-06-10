Bursa'dan Samsun'a taşınmak istemeyen annesini boğarak öldürdü



İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA'da, yaşayan Halil İbrahim Yazıcı (23), Samsun'a taşınmak istemeyen annesi Yıldız Yazıcı'yı (45) iple boğarak öldürdü. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Yazıcı'nın 1 yıl önce de tüfekle balkondan rastgele ateş açıp, 1 kişiyi yaraladığı ortaya çıktı.

Olay, dün akşam merkez Nilüfer İlçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Yıldız Yazıcı'nın, oğlu Halil İbrahim Yazıcı ile yaşadığı daireden gelen gürültüleri duyan komşuları polise haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri, boynunda ip olan Yıldız Yazıcı'yı dairenin girişinde yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Yıldız Yazıcı'nın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, evde bulunan oğlu Halil İbrahim Yazıcı, polis tarafından gözaltına alındı.

İfadesinde cinayeti itiraf eden Yazıcı, "Annem ile anlaşamıyorduk. Ben, Samsun'a taşınmak istiyordum. O ise bu teklifime karşı çıkıyordu. Bu yüzden tartıştık. Elime geçirdiğim iple kendisini boğdum" dedi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Halil İbrahim Yazıcı, adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin geçen yıl temmuz ayında, balkondan tüfekle ateş açarak kahvehane önünde çay içen Aydın Yıldız'ı (47), sırtından vurduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan ve tek kırma olarak tabir edilen tüfeğine el konulan Yıldız´ın tutuksuz yargılandığı öğrenildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2022-06-10 12:28:24



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