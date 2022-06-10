Belediye otobüsü, seyir halindeyken alev aldı

Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)BURSA'da içinde yolcu bulunmayan belediye otobüsü, motor bölümündeki arıza nedeniyle hareket halindeyken alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Beşevler Mahallesi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali hattında yolcu taşıyan U.G. (37) kontrolündeki BURULAŞ'a ait körüklü belediye otobüsü, bugün saat 15.30 sıralarında İzmir yolunda Nilüfer ilçesi Beşevler mevkindeki ana caddede seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. İçinde yolcu bulunmayan otobüsün şoförü, aracı yolun sağına çekip indi. Alevlere ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle şoför ile çevredekiler yaptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangın, çevredekiler ve seyir halindeki sürücüler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.
Trafikte kısa süreli aksama yaşanırken, arka kısmı zarar gören otobüsün çekiciyle kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Absdulselam UĞUR
2022-06-10 17:08:51
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