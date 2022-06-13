Mudanya 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması ödülleri verildi

Mudanya Belediyesi tarafından “Geçmişten Bugüne Mudanya’da Zamansız Fotoğraflar” temasıyla düzenlenen Mudanya 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması ödülleri, Tirilye Sanat Evi’nde düzenlenen sergi ve ödül töreniyle sahiplerini buldu.

Jüri üyeleri Aykut Güngör, Engin Çakır, Ercan Arslan, Mustafa Seven ve Özgür Çakır’ın değerlendirdiği 786 fotoğraftan dereceye girenler, Mudanya Belediyesi Başkan Vekili Servet Usta, Başkan Yardımcısı Nisa Yılmaz Kartaltepe, CHP İlçe Başkanı Ömer Aydın, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sevgi Ursavaş ve belediye meclis üyelerinin katıldığı törenle ödüllendirildi. Yarışma jürisi Ercan Arslan ve Özgür Çakır, 'fotoğraf atölyesi' kursiyerlerine iletişim çağında fotoğrafçılığı ve anın büyüsünü anlattı. 30 eser sergilenmeye değer görüldü. Mudanya 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması, sergi ve ödül töreninin ardından Mümin Bayram’ın Zamanın İzleri isimli karikatür sergisi ile Bursa Suluboya Derneğinin resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Yarışmanın birincisi Eray Kara olurken, Arif Miletli ikinci, Ahmet Çetintaş ise üçüncü oldu. Ömer Faruk Güler ve Özkan Çörek de mansiyon ödülüne değer görüldü.

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