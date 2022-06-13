Demirtaş Sakarya Mahallesi’ne modern muhtarlık binası Osmangazi’de muhtarlık binaları bir bir yenileniyor

Muhtarların çalışma ortamlarını iyileştirip vatandaşlara daha kaliteli hizmet verebilmek için mahallelere yeni muhtarlık ve hizmet binaları inşa eden Osmangazi Belediyesi, Demirtaş Sakarya Mahallesine de yeni bir muhtarlık binası kazandırmak için gün sayıyor.

Osmangazi Belediyesi, ilçenin modern ve planlı gelişim bölgelerinden biri olan Demirtaş Sakarya Mahallesi’ne yeni ve modern bir muhtarlık binası kazandırmaya hazırlanıyor. Yerinden yönetimin ilk halkasını oluşturan muhtarların çalışma ortamlarını iyileştirmek ve vatandaşlara daha sağlıklı ortamlarda hizmet verebilmelerini sağlamak için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, eski ve kullanışlı olmayan mekanlarda hizmet veren muhtarlar için modern ve kullanışlı hizmet binaları inşa ettiklerini söyledi. Bu güne kadar ilçede 35 yeni muhtarlık binası inşa ettiklerini belirten Başkan Dündar, “Muhtarlarımız, mahallelerimizde sıkıntıları, ihtiyaçları en iyi bilen kişiler. Vatandaşlarımızın talep ve isteklerini bizlere iletip çözüm noktasında da birlikte hareket ettiğimiz, bizlerin bir anlamda mesai arkadaşları. Belediye olarak bizlerde, onların çalışma şartlarını iyileştirmek için gerekli desteği veriyoruz” dedi.

Demirtaş bölgesinde, imar planlarında yapılan değişikliklerin ardından kısa sürede ciddi bir büyüme yaşandığını ifade den Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bu büyüme ile birlikte muhtarlarımızın iş yoğunluğu da arttı. Sakarya mahallesindeki muhtarlık binasının yetersiz kaldığını görünce, bizler de bu mahallemizde yaşayan vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunabilmesi için muhtarlık binamızı yenileme kararı aldık. İçerisinde muhtar odası dışında mutfak, tuvalet ve depo bulunan modern bir muhtarlık binası inşa ettik. Fiziki yapısı tamamlanan muhtarlığımızda tesisat ve tefrişat işleri sürüyor. Kısa süre içerisinde bu çalışmaları da tamamlayıp, Demirtaş Sakarya Mahallesi Muhtarlık binamızı hizmete açmış olacağız. Sakarya Mahallesi sakinlerimize şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.