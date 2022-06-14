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Mudanya Üniversitesi 7 bölümle 11 Ekim'de kapılarını açıyor Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl: "Mudanya Üniversitesi'ni dünya üniversitesi haline getireceğiz" "Sadece Çağrışan kampüsümüz olmayacak, Tophane'de, hanlar bölgesinde, Yıldırım'da bölümlerimiz olacak. Üniversiteyi şehirdeki vatandaşlarımızla buluşturacağız"

İHA

Mudanya Üniversitesi, Mudanya Mütarekesi'nin 100'üncü yılı 11 Ekim 2022 tarihinde 7 bölümle kapılarını öğrencilere açıyor. Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, hedeflerinin dünya üniversiteleri arasında yer almak olduğunu söyledi.

Mudanya Üniversitesi 7 bölümle 11 Ekim'de kapılarını açıyor Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl: "Mudanya Üniversitesi'ni dünya üniversitesi haline getireceğiz" "Sadece Çağrışan kampüsümüz olmayacak, Tophane'de, hanlar bölgesinde, Yıldırım'da bölümlerimiz olacak. Üniversiteyi şehirdeki vatandaşlarımızla buluşturacağız"

Mudanya Üniversitesi, Mudanya Mütarekesi’nin 100’üncü yılı 11 Ekim 2022 tarihinde 7 bölümle kapılarını öğrencilere açıyor. Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, hedeflerinin dünya üniversiteleri arasında yer almak olduğunu söyledi.
Bursa'daki ajans temsilcileriyle bir araya gelen Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Cumhurbaşkanlığı'ndan onay alan Mudanya Üniversitesi'nin Çağrışan'daki kampüste 103 bin metrekare alanda hizmet vereceğini tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Mimari tasarımı, laboratuvarları, kütüphanesi ve modern sınıfları ve sosyal donatı imkanlarıyla ön plana çıkan Mudanya Üniversitesi Mütareke'nin 100.yılında Mühendislik Mimarlık ve Tasarım, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Fakültesi ile eğitime başlayacak.
Bütün süreçleri tamamladıklarını ifade eden Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, "Kurulum aşaması tamamladık. Eğitim öğretim onayını da aldık. Türkiye’deki bütün üniversiteler gibi biz de, bu sene sınav kılavuzlarına gireceğiz. Çocuklarımız istediği gibi artık tercihlerini yapabilecekler. Bu sene sanat ve sosyal bilimler fakültesinde psikoloji, mühendislik ve mimarlık fakültesinde endüstri mühendisliği, sağlık bilimleri fakültesinde de hemşirelik, meslek yüksekokulunda birçok bölümümüz ile eğitime başlıyoruz. Bu sene inşallah 7 bölümle başlamış olacağız. Çocuklarımızın mutluluğu, sistemin yürümesi, bu fakültelerde iyi eğitim için bütün hazırlıklarımızı yaptık. Hiç bir teknik eksiğimiz kalmadı. Laboratuvar, kütüphane, sınıflar ve altyapılarımız tamamlandı” dedi.
“Dünya üniversitesi olmak istiyoruz”
İddialı bir şekilde yola çıktıklarını ifade eden Bingöl, “Biz eğitimci bir grubuz. Bizim işimiz eğitim. Binlerce öğrenci okuttuk. Şu anda Sınav Kolejleri ile 16 bin öğrenciye hizmet veriyoruz. Bunu 20 bine çıkaracağız. Bunun yanısıra buradaki bilgi ve birikimimizi vakıf üniversitemizde kullanmak istiyoruz. Bir dünya üniversitesi olmak istiyoruz. Dünyayı dolaşıp inceledik. Hem mimari, hem altyapı, hem de akademik olarak çok ciddi hazırlıklarımız oldu. Biz kısa süre içerisinde dünyanın bahsettiği, bir üniversite olacağımıza inanıyoruz” şeklinde konuştu.
“Avantajları saymakla bitmiyor”
Ormanın içerisinde, fiziki şartların müthiş olduğu, denize ve otobana yakın bir üniversite olduklarını belirten Bingöl, “İstanbul’a 1 saat, İzmir’e 2 saat, Ankara’ya ise 3 saatlik mesafedeyiz. Bunların hepsini avantaj olarak görülmektedir. Kütüphanesi ve laboratuvarlarıyla ön plana çıkacağımızı düşünüyoruz. Biz öncelikle, 7 bölümle güzel bir başlangıç yapmayı düşünüyoruz. Biz 2020 yılında üniversitemizi açmayı planlıyorduk. Ancak salgın sebebiyle bunu gerçekleştiremedik. Bu sene Mudanya Mütarekesi’nin 100’üncü yılı vesilesiyle 11 Ekim günü saat 11.00’de açılışını yaparak armağan etmiş olacağız” dedi.
“Bursa’nın her köşesi eğitim yuvası olarak kullanacağız”
Ayrıcalıklı, butik, şehri de içine katan bir üniversite olacaklarının altını çizen Bingöl, "Üniversiteyi kurmamızın bir hedefi de, şu anda mevcut üniversitenin şehirden uzak olması bizi eğitimci olarak rahatsız ediyordu. Biz bu güzel Bursa’yı şehir içindeki tarihiyle yeni nesillere aktarmak istiyoruz. Mutlaka şehrin tarihi yerlerinde, bölümlerimizin, fakültelerimizin ve birimlerimizin olması gerektiğine inanıyoruz. Gerçekten üniversitenin 3 ayağı olacak. İçinde bulunduğumuz kampüs, kentin üniversitesi ve yurt dışı ile olan irtibatları olacak. Çocuklar, hem dünyayı hem şehrimizi tanımış olacak” şeklinde konuştu.
“Yurt dışından öğretmenleri öğrencilerle buluşturacağız”
Yurt dışında birçok üniversite ziyaretinde bulunduklarının altını çizen Bingöl, “Bu ziyaretlerimizde çok Türk hocalarla karşılaştık. Hepsi memleket hasreti çekiyor. Bunların içerisinde Bursalılar da var. Mesele gelmek değil, o memleket özlemini, o gurbet havasını, ilminin zekatı gibi, buraya destek olmak istiyor. Yılda 1 ay, üniversitemizde öğrenci ve öğretmenlerimizle bir araya gelmek istiyorlar. Biz o hasretlerinden istifade ederek onları buraya çekmeye çalışacağız. Bursa’ya değer katan herkese teşekkür ediyorum. Herkes bu üniversiteyi heyecanla bekliyorlar. 100’ün üzerinde protokol imzaladık. Bizimle birlikte bu yolu yürümek isteyen çok kişi var. Bu bir vakıf üniversitesidir. Biz bunu Bursalılara armağan ettik. Bizim olduğu kadar Bursalıların da üniversitesidir. Buraya maddi ve manevi olarak katkıda bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.
Bin 850 dekar ormanın içerisinde 103 bin metrekare alanda üniversitenin kurulduğunu belirten Bingöl, “Şu anda 30 bin metrekaresini yaptık. Üçte birini yaptık. Şu anda 7 bin kişi kapasitemiz var. En az 350 ve üzerine belki bir o kadar da yabancı öğrenci alacağız. Üniversiteye belediye otobüsü, minibüs gelecek. Öğrencilerimizin yüzde 20'sini de yüzde yüz bursu okutacağız. Buradaki kampüsü inşa etmek için bugünün rakamlarıyla 500 milyon lira harcadık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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