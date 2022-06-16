Festivalde Balkan ezgileri mest etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Festivalde Balkan ezgileri mest etti

İHA

Bu yıl 60.sı gerçekleştirilen Uluslararası Bursa Festivali'nin bu akşamki konuğu Barcelona Gipsy Balkan Orchestra oldu.

Festivalde Balkan ezgileri mest etti

Bu yıl 60.sı gerçekleştirilen Uluslararası Bursa Festivali’nin bu akşamki konuğu Barcelona Gipsy Balkan Orchestra oldu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle, Atış Şirketler Grubu ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Bursa Festivali, Barcelona Gipsy Balkan Orchestra’nın eğlenceli müzikleriyle şenlendi.
Konser öncesi Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Genel Sekreteri Fehim Ferik ile Ipoint Acoustic Genel Müdürü Hakan Ağalar, grubun vokali Margarita Abita ile gecenin sürpriz ismi Suzan Kardeş’e festival özel plaketi sundu.
Suzan Kardeş sürprizi
Grupla yolunun Beyoğlu Kültür Yolu etkinliğinde kesiştiğini belirten Balkan müziğinin güçlü sesi Suzan Kardeş, “Bursa’ya konser için geldiklerini öğrenince ben de en sevdiğim kentlerden biri olan soydaşlarımızın da yoğunlukta yaşadığı bu kente ve bu güzel festivale katılarak sürpriz yapmak istedim. Ancak bu grupla birlikteliğimiz burada bitmeyecek. Renkli müziklerini ve Balkan ezgilerinin tüm Türkiye’ye birlikte yayacağız” dedi.
60 yıllık bu öyküyü başaranları kutluyorum
Bursa festivaline uzun yıllardır katıldığının ancak genelde sahne arkasında olduğunu hatırlatan Kardeş, “Bursa festivalinin nasıl bir öykü olduğunu biliyorum. 60 yıl bir festivali devam ettirebilmek muhteşem bir başarı. Bursalıları alkışlıyorum” diye konuştu.
İspanya’nın Barselona kentinde kurulan grup, Doğu Avrupa, Güney Amerika, İspanya ve Orta Doğu bölgelerindeki müzikten ilham alarak kendi müzik tarzlarıyla Bursalı sevenlerinin karşısına çıktı.
Klezmer müziği, Jazz Manouche ve Roma müziği dahil olmak üzere birçok müzikal etkiden de yararlanarak oluşturdukları tarzlarıyla, izleyenlere keyifli bir gece yaşatan grup seyirciden büyük alkış aldı. 7 farklı ülkeden müzisyenin oluşturduğu Barcelona Gipsy Balkan Orchestra, renkli sahneleri ve hareketli şovlarıyla Açıkhava Tiyatrosu’nu coşturdu. "Dere geliyor dere" şarkısını Türkçe seslendiren İtalyan solist izleyenlerden büyük alkış aldı. New Sağlık Grubu sponsorluğundaki konserde, sürpriz yaparak gruba katılan Balkan müziğinin ünlü ismi Suzan Kardeş de dinleyicilerle birlikte söylediği "Ramo" ve "Vardar Ovası" şarkılarıyla hayranlarını coşturdu.
Konserin yarısında ünlü şarkıcı Suzan Ardeş sürpriz yaparak sahneye çıkarak 4 şarkı seslendirdi.
Sahnedeki gruba da sürpriz olarak Atatürk ve Müzeyyen Senar’ı anmak için ‘Vardar Ovası’nı seslendirdi. Son bir şarkı daha söyleyerek sahneyi gruba bıraktı.
Barcelona Gipsy Balkan Orchestra ve Suzan kardeş, festivale katılanlara muhteşem bir müzik ziyafeti yaşattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaldığı metruk evi ateşe verdi
YEREL HABERLER Kaldığı metruk evi ateşe verdi
Bursa'da madde bağımlısı genç evi ateşe verdi
YEREL HABERLER Bursa'da madde bağımlısı genç evi ateşe verdi
Uludağ’ın eteklerinde korkutan yangın Dar sokaktaki metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Uludağ’ın eteklerinde korkutan yangın Dar sokaktaki ...
Has Tavuk çalışanları Sait Faik’i yakından tanıdı
YEREL HABERLER Has Tavuk çalışanları Sait Faik’i yakından tanıdı
Bursa’nın ilk hac kafilesi yola çıkıyor
YEREL HABERLER Bursa’nın ilk hac kafilesi yola çıkıyor
İnegöllü 9 sporcunun milli takım heyecanı
YEREL HABERLER İnegöllü 9 sporcunun milli takım heyecanı
Yenişehir Yağlı Tohumlar Kooperatifi çiftçiye kar payı dağıtacak
YEREL HABERLER Yenişehir Yağlı Tohumlar Kooperatifi çiftçiye kar ...
Şehit olan memurun adına kütüphane açıldı
YEREL HABERLER Şehit olan memurun adına kütüphane açıldı
İznik'te yaz spor okulları sezonu açılıyor
YEREL HABERLER İznik'te yaz spor okulları sezonu açılıyor
Osmanlı'nın ilk başkenti Yenişehir’de tarihi eserlerin etrafı açılıyor
YEREL HABERLER Osmanlı'nın ilk başkenti Yenişehir’de tarihi ...
Erzincanlılar yarınlar için buluştu
YEREL HABERLER Erzincanlılar yarınlar için buluştu
Bursa'nın turizm tanıtım ve marka stratejisi açıklandı
YEREL HABERLER Bursa'nın turizm tanıtım ve marka stratejisi ...
BTSO’da Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri çalıştayı düzenlendi
YEREL HABERLER BTSO’da Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ...
Yıldırım'da ulaşım ağı genişliyor
YEREL HABERLER Yıldırım'da ulaşım ağı genişliyor
Nilüfer’de en çalışkan öğrencilere bisiklet armağanı
YEREL HABERLER Nilüfer’de en çalışkan öğrencilere bisiklet armağanı
Bursa'da otomobile arkadan çarpan hafif ticari şoförü yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da otomobile arkadan çarpan hafif ticari şoförü ...
Hepatitten korunmanın yolu aşı ve test
YEREL HABERLER Hepatitten korunmanın yolu aşı ve test
Talha Temur Han: “Bursaspor’un her zaman yanındayım”
YEREL HABERLER Talha Temur Han: “Bursaspor’un her zaman yanındayım”
Başarılı performansları ödül getirdi
YEREL HABERLER Başarılı performansları ödül getirdi
Frutti Extra Bursaspor, Anthony Clemmons’u kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor, Anthony Clemmons’u kadrosuna ...
Klima ile gelen tehlikeye dikkat
YEREL HABERLER Klima ile gelen tehlikeye dikkat
Özhan lezzetleri gastronomi festivalinde
YEREL HABERLER Özhan lezzetleri gastronomi festivalinde
Uludağ Elektrik, bilimseverlerle buluştu
YEREL HABERLER Uludağ Elektrik, bilimseverlerle buluştu
Milletvekili Esgin'den Nilüfer Çaylı'da sel incelemesi Esgin: "Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşımızın yanında" "Ne yapılması gerekiyorsa onu yapma kararlılığındayız"
YEREL HABERLER Milletvekili Esgin'den Nilüfer Çaylı'da sel ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.