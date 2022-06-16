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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğaseverlerin yeni rotası: İnegöl

İHA

Doğaseverlerin yeni rotası: İnegöl

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Tarihten Doğaya Bursa’ temasıyla düzenlenen doğa yürüyüşünün yeni rotası, İnegöl ilçesi yaylaları oldu. Orman içerisinde yeşilin tüm tonlarına tanık olan doğaseverler, eşsiz manzara eşliğinde yürümenin keyfini çıkardı.
Bursa’da turizmin çeşitlenmesi ve turizm gelirlerinin artırılması amacıyla kentin sahip olduğu değerleri her platformda tanıtmaya çalışan Büyükşehir Belediyesi, ‘Tarihten Doğaya Bursa’ projesiyle kentin gizli kalmış değerlerini gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Proje çerçevesinde daha önce EşkelTirilye ve Mustafakemalpaşa Suuçtu Şelalesi’nde doğa ile İznik’te ise tarihle iç içe bir gün geçiren doğaseverler, bu kez İnegöl ilçesinin yaylalarını adımladı.
Eşsiz manzara
Doğaseverlerin büyük ilgi gösterdiği ‘Tarihten Doğaya Bursa’ projesi, yaklaşık 60 kişinin katılımıyla Merinos Park’taki buluşma noktasından başladı. Otobüslerle İnegöl ilçesine gelen doğaseverlerin yürüyüşü, Boğazova yolundan başladı ve yürüyüş Başalan Yaylası’na kadar kesintisiz devam etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Karanlık Gökyüzü Parkı yapılması planlanan Başalan Yaylası’ndaki molada doğaseverlere, dünyada sadece 92 farklı örneği bulunan Karanlık Gökyüzü Parkı hakkında bilgiler verildi. Karanlık Gökyüzü Parkı ile turizmin çeşitlendirilmesi ve macera turizmine yönelik çalışmalar için tematik bir gözlem parkı oluşturulacağı belirtildi. Başalan Yaylası’nın doğal dokusu korunarak uygulanacak proje ile çeşitli gökyüzü gözlemi etkinlikleri, eğitim çalışmaları ve spor etkinlikleri yapılmasına imkan sağlanacak.
Başalan Yaylası’ndaki kısa molanın ardından; Düzgürgen sırtını takip ederek Arap çeşmesinin yanından yürüyüşe devam eden doğaseverler, 3 kilometrelik parkur sonrası öğle molasını 1311 rakımlı Sepetçi Yaylası’nda verdi. Daha sonra orman içi patikadan inip Sulu Dere kenarındaki yolu takip eden kafile, İclaliye Mahallesi’ne ulaştı. Yürüyüşün son noktası Çayyaka Mahallesi olarak belirlenirken, Bursa’nın yeni doğa yürüyüşü programına toplam 12 kilometrelik bu parkur da eklenmiş oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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