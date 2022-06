Bursaspor’da Tahsin Tam ve İsmail Ertekin basın toplantısı düzenledi Ömer Furkan Banaz: “Transfer tahtasını açmak gündemimizde yok”

Bursaspor’da yeni bir dönem resmen başladı. Yeşilbeyazlı takımın yeni teknik direktörü Tahsin Tam ve Sportif Direktörü İsmail Ertekin için basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Başkan Ömer Furkan Banaz da katıldı ve önemli konulara açıklık getirdi.

Bursaspor’un yeni Teknik Direktörü Tahsin Tam ile Sportif Direktörü İsmail Ertekin, basın toplantısı düzenledi. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’ndeki toplantıya Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz da katıldı. Banaz, “Tahsin Tam ve İsmail Ertekin’e teşekkür ederim. Onlar Bursasporluluklarını gösterdiler. Bursaspor camiası adına teşekkür ediyorum. Sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. 2. Lig’de mücadele edeceğiz. Bu süreçte kendimizi motive etmeye çalışıyoruz. Son iki sezon başarısı göz önünde olan. 2.38 puan ortalaması yakalayan Tahsin Tam’la anlaştık. İsmail Ertekin de başarıları göz ardı edilemez. Yeni dönem için de kendisiyle görüştük ve Tahsin Hocamız ile yönetimimize destek olacağını söyledi. Bursaspor’dan bir teklif geliyorsa ‘hayır’ denmez dedi. Sağ olsun Zorlu bir süreçten geçtiğimizi yinelemek istiyorum. Elimizdeki imkanlar ve oluşturacağımız atmosfere inandılar” dedi.



Tahsin Tam: “Hayalimin olduğu yerdeyim”

Bursaspor’un yeni teknik adamı Tahsin Tam ise, “Hayalimin olduğu yerdeyim. Geçmişte de antrenörlük yaptım. 2010 yılında bir serüvene başladım ve birçok takımda yardımcı antrenörlük yaptım. Birçok ülkede futbolcu izledim. Bodrumspor’la birlikte tek başıma yola devam etme kararı aldım. Geçen sene de Karacabeyspor’la güzel işlere imza attık. Bursaspor çok büyük bir camia. Taraftarın beklentisini çok iyi biliyorum. Çünkü biz de taraftarın bir parçasıydık. Biz de o tribünlerde takımı destekledik. Transfer tahtasının açılıp açılmamasına takılmadık. Biz büyük tarihler yazmış takımız. Bizim üzerimize sadece biraz toz geldi. Altın, yine altındır. Kendi çocuklarımızla birlikte iyi işler yapacağız. Onlara da aidiyet duygusu yaşatacağız. O duyguda sarsılmalar olmuş. Belki kendilerini dışlanmış ve değersiz hissettiler. Biz onlara kendilerini değerli hissettireceğiz ve farkındalık oluşturacağız. Disiplinden taviz vermeyeceğiz. Mutlu olacağız. Mutlu olmayan insandan verim alamazsınız. Bursaspor’un ne kadar büyük bir takım olduğunu her an anlayabiliyorum. Bunu hissettirmek de bizim işimiz. Kimsenin bundan şüphesi de olmasın” ifadelerini kullandı.



İsmail Ertekin: “Çok heyecanlıyım”

Bursaspor Sportif Direktörü İsmail Ertekin de şunları söyledi: “Bursaspor’da tavanından tabanına kadar yıllarca görevler yaptım. Ama 18 senelik bir boşluğumuz var. Çok heyecanlıyım. İnanılmaz arzuladığım bir görev. Hem teknik hem de idari açıdan umarım katkı sağlarım. Onun için buradayım. Bu yıl diriliş yılı Biz de bu lafın altında kalmamız gerekiyor. Sadece teknik adam ve yöneticiler beceremez. Taraftarımız ve basınımız birlikte olursak beceririz. Birliktelikten taviz vermeyelim. Geçmişteki kötü olayları unutalım ama onlardan da ders çıkartalım. Hep birlikte yükselişe geçeceğiz. Bursaspor çok büyük bir kulüp. Yerimiz belki kötü olabilir ama biz büyüklüğümüzü her daim göstermek zorundayız.”



“Tahta açmak gibi bir gündemimiz yok”

Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz tekrar söz alarak, “Mevcut yönetim kurulunda alınan kararları Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş almıyor. Bu algı rencide edici. Ama bu sürecin en büyük destekçisi de Alinur Başkanımdır. Her sıkıştığımda kapısını da çalıyorum. Bursaspor’un 1 milyarı aşkın borcu var. Yerine getirmesi gereken sorumluluklar var. Avukatların cirit attığı bir ortamdayız. Ben bu kulüpte idari ve mali disiplini oluşturmak için çalışıyoruz. Sürdürebilir bir Bursaspor oluşturacaksak ve şaşalı günler geri gelecekse ekonomik anlamda bu açmazdan çıkmak lazım. Sportif hedeflerimiz elbette var ama bu borç yüküyle mesafe katetmek çok zor. Pozitif geri dönüş alıyor musunuz? derseniz. Evet dersek yalan söyleriz. Biz diriliş sezonu dememizin sebebi küllerimizden doğmak istememizdir. Sezonun başlaması ile birlikte güzel bir sinerji oluşacağına inanıyorum. Şehirden de bu geri dönüşü alacağız. İnancım bu yönde. Sportif Direktör İsmail Ertekin’in olması transferler yapılacak da ondan burada deniyor. Ama şu andaki ortamda bu çok zor. Böyle bir durumun için değiliz. Tahta açmak gibi bir gündemimiz yok. Özümüze dönmeye çalışıyoruz ve bunu tüm Türkiye’ye göstermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.



“Özer Hurmacı transferini gerçekleştirebileceğimiz bir isim”

Transfer tahtasını açmadan kadrosuna katabileceği bir futbolcu olan Özer Hurmacı ile ilgili de yöneltilen soruya cevap veren Ömer Furkan Banaz, “Özer Hurmacı transferini gerçekleştirebileceğimiz bir isim. Teknik heyet ve Sportif Direktörümüz bu durumu değerlendirecek ve görüşmeler yapacak. Bu konular henüz netleşmedi. Mevcuttaki iç transferimizi tamamlayıp sonrasında bunları da konuşacağız. Gerekli ölçümlemeler olacak ve hangi işlemleri yapmamız daha doğruysa ona göre hareket edeceğiz” dedi. Bursaspor Başkanı Ömer Furkan Banaz, gelecek sezonki maçların nereden yayınlanacağı ile ilgili olan soruya şu cevabı verdi: "Youtube kanalımız var biliyorsunuz. Yerel TV’lerden de teklifler aldık. Kendi içimizde değerlendirip en doğru kararı alacağız. Zamanımız var hala. En doğru tercihi yapıp, taraftarımız açısından en iyi seyir imkanını oluşturacağız.” Banaz ayrıca formalarla ilgili de reklam görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, “Göğüs, sırt ve kol reklamı nihayete varınca Bursaspor taraftarımız formalarına kavuşacak. Belli görüşmelerimiz var. Önümüzdeki hafta Çarşamba gibi görüşmeler bitecektir. 20 güne de formalar Bursastore’da olacaktır” dedi.



İsmail Ertekin: “Daralmaya gidiyoruz, sinekten yağ çıkartacağız”

Bursaspor Sportif Direktörü İsmail Ertekin, çok zorlu bir süreçten geçtiklerini belirterek, “Tabandan tavana kadar daralmaya gideceğiz. Önümüzdeki dönemde hem idari hem de teknik kesimden bazı daralmalar olacak. Kimsenin de gücüne gitmesin. Doğru bir daralma yapacağız. Hak eden insanları oraya getirmek., önümüzdeki dönemde sistem ve anayasa yazmayı düşünüyoruz. İnşallah bu düşüncelerim gerçekleşir ve doğru insanları, doğru işlere yöneltiriz. Biz kendimizden olan futbolcuları görmüyoruz. Sonra da onlara kızıyoruz. Aidiyet hissi yok demişiz. Altyapıdan gelen oyuncular da dünya paralar kazandırırken, dışardan gelen oyunculardan para ve verim alamamışız. Bir tek Bakambu’dan para kazandık zannediyorum. Biz bunların en iyi şekilde izole edeceğiz. 1989’da bunu becerdi bu kulüp. Yine yapabiliriz. Sinekten yağ çıkartacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.