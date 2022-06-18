Bursa'da, 'Dinamit- 1 Huzur Güven' uygulaması

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Semih ŞAHİN/ BURSA, (DHA)BURSA'da, 200 polisin katılımıyla 'Dinamit1 Huzur Güven' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada, eksik evrakları bulunan çok sayıda sürücü ve umuma açık yer sahiplerine cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce 200 polisin katılımıyla, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün de destek verdiği 'Dinamit1 Huzur Güven' uygulamasında trafik kontrolleri yapıldı, umuma açık yerler denetlendi. Hareketli ve sabit yapılan uygulamalarda 39 iş yeri denetlendi, 1132 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı. Eksik evrakları tespit edilen 13 iş yerine cezai işlem uygulandı. Kontrol edilen 183 araçtan evrakları eksik olan 8 sürücüye ise toplam 26 bin 166 TL para cezası uygulandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN

2022-06-18 01:34:58



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