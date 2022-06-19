Bursa'da aç kalan domuz sürüsü şehre indi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için şehre indi. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Mudanya ilçesinde aç kalan domuz sürüsü yemek aramak için şehir merkezine indi. Yerleşim yerlerindeki çöp kovalarından yemek arayan domuz sürüsü bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.